Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü - Son Dakika

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü

23.12.2020 15:49
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü, System.String[]

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında, Şahinbeylerin, Karayılanların, isimsiz pek çok kahramanın bağımsızlığı uğruna ölümü göze aldığı Gaziantep'in, yürekli insanların şehri olduğunu belirtti.

25 Aralık 1921'de 11 ay süreyle, kendi imkanlarıyla kentini savunmak zorunda kalan Anteplilerin 6 bin 317 şehit vererek bağımsızlığını elde ettiğini ifade eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Bizler de SANKO Üniversitesi olarak, Gaziantep'in şanlı tarihini nesilden nesile aktararak, bilim ve sağlık alanında şehrimize layık başarılar elde edecek gençler ve bilim insanları yetiştirmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Vatanımızın bağımsızlığı ve bağımsızlığımızın en büyük simgesi olan bayrağımızın özgürce dalgalanması hepimizin en büyük görevidir. Bu vesileyle Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, gazi şehrimizin bağımsızlığının 99'uncu yılını kutluyorum."

Merkezi Gaziantep'te bulunan ASİD'in Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ise Gaziantep'in kurtuluşunun 7'den 70'e bir halkın inanç öyküsü olduğunu belirterek, "99 yıl önce dünyaya ders olacak nitelikte bir kahramanlık destanı yazan her yaştan Gaziantep halkı, bağımsızlığını kaybetmektense ölümü göze alarak işgalci güçlere karşı büyük bir direniş göstermiştir." ifadesini kullandı.

Yusuf Ziya Öztabak, Gaziantep, Aralık, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü - Son Dakika


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