Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü - Son Dakika

Gaziantep'teki siyasiler, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Milletvekili Derya Bakbak, mesajında, Gaziantep'in tarihi geçmişi, kültürel zenginlikleri, üretimi ve sanayisiyle tüm dünyaya örnek gösterilen bir şehir olduğunu vurguladı.

Mücadele ruhu, yiğitliği ve cesaretiyle geçmişte, nasıl canı pahasına düşmanla mücadele ettiyse, bugün de sanayisiyle, ihracatıyla yıldız gibi parlamakta olduğuna dikkati çeken Bakbak, "Üretimi ve sanayileşmesiyle bölgedeki sanayinin üçte ikisini ve bölge dış ticaretinin de neredeyse tamamını sürdürmektedir. İhracatta rekorlar kıran Gazi şehrimiz ilk beşte yer alarak ekonomide de başarısını kanıtlamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, AK Parti iktidarımızla şehrimizi eğitimden sanata, kültürden ekonomiye, ticaretten sağlığa her alanda zirveye taşıyarak ecdadımıza layık olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Ahmet Uzer ise Gaziantep savunmasının tarihe altın harflerle yazılan, işgal altındaki tüm mazlumlara örnek olduğunu, milli birliğin şahlanışı olduğunu belirtti.

Gazianteplilerin, büyük bir kahramanlıkla hem kendisini düşman işgalinde kurtardığını hem de Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasında önayak olduğuna dikkati çeken Uzer, "Milli mücadelenin en şerefli, en onurlu bir şekilde yaşandığı Gaziantep Savunmasında bu memleketin evlatları olarak düşman işgalinden kurtuluşumuzun 99. yılını büyük bir gururla ve onurla kutluyor, vatan savunmasında gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Milletvekili Nejat Koçer de 25 Aralık'ın Gaziantep'in bağımsızlık için verdiği onurlu mücadelenin zaferle neticelendiği gün olduğunu, 99 yıl önce gerçekleşen mücadelenin azmin, cesaretin ve yiğitliğin vücut bulduğu, Türk milletine Milli Mücadelede örnek teşkil eden eşsiz bir kahramanlık öyküsü olduğunu kaydetti.

Fransız işgaline karşı Antep savunmasında 6317 şehit düştüğünü anımsatan Koçer, şunları kaydetti:

"Gaziantep'in sahip olduğu mücadele azmi "Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum" diyerek savaşan ecdadından kalan mirastır. Ülkemizin de içinde bulunduğu küresel ekonomik savaşta, milli mücadele ruhu sayesinde üretimiyle, girişimcisiyle, sanayisi ve ihracatıyla en ön saflarda yer almaktadır. Türkiye'nin iki katı büyüme performansı ile şehitlerine ve gazilerine layık olma yolundaki gayretini devam ettirmektedir. Gaziantep savunmasında toprağa düşen kahramanlarımız başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Gaziantep'in 25 Aralık düşman işgalinden kurtuluş gününü kutluyorum."

AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan ise Gaziantep'in Fransız işgalinden kurutuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutlamanın, büyük gurur ve coşkusunu yaşadıklarını ifdade etti.

Gazianteplilerin emsalsiz direniş örneği kararlılık, irade ve dayanma gücü göstererek düşmana kendisini siper ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her türlü imkansızlığa 6317 şehit verme pahasına kahramanlık, yiğitlik ve cesaret anıtı olmuşlardır. Fransız işgalinden kurtuluşunun tarihin altın sayfalarında yer alan Gaziantep Savunması, gururla yad ettiğimiz ecdadımızın bayrak, vatan, namus ve şerefi için, kendisinden kat kat güçlü olan düşmana karşı, yokluk ve yoksulluk içinde dahi, neler yapabileceğinin en güzel destanını yazmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, bu mücadelede canlarını vatan için veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

MHP Milletvekili Sermet Atay da Antep savunmasının, atalardan kalan en kıymetli miraslardan biri olduğunu, milletin bağımsızlığına olan düşkünlüğünü ve vatan topraklarının tehlikeye girmesi halinde vereceği mücadelenin boyutunu göstermesi bakımından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Anteplilerin 99 yıl önce şehri işgal etmek isteyen emperyalist kuvvetlere karşı emsalsiz bir mücadele ile büyük bir kahramanlık destanı yazdığına dikkati çeken Atay, şunları kaydetti:

"Antep, vatanımıza ve hürriyetimize göz koyan düşman kuvvetlerine karşı sergilediği bu kahramanlık destanı ile Anadolu'da kurtuluş meşalesinin yakılmasına öncülük etmiştir. Tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk milletimizin bu direniş destanı hepimiz için büyük bir övünç kaynağıdır. Geçmişte olduğu gibi bugün de vatanımıza ve hürriyetimize yönelik tehditlerin varlığı devam etmektedir. Bizler, tıpkı Kurtuluş Savaşında olduğu gibi, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece, hiçbir güç vatanımızı işgal etmeyi, bizleri bölmeyi başaramayacaktır. Tarihin her döneminde bağımsız ve hür yaşamış olan Türk milletinin, vatan ve bayrak sevgisini gösteren bu kahramanlık destanının yıldönümünü coşkuyla kutlarken, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ü, silah arkadaşlarını, vatan savunmasında seve seve canlarını veren tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Belediye başkanları

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bugünün, gazilik onuruna layık olmuş bir şehrin asil direnişinin, inanç ve cesaretiyle, azim ve kahramanlığıyla tarihteki en şanlı destanın yazıldığı gün olduğunu vurguladı.

Anteplilerin 6317 şehit verdiğini, hiçbir yerden yardım ve destek almadan "Ölürsem Şehit, Kalırsam Gazi olurum" inancıyla Ayıntap'ı düşman işgalinden kurtardığını anımsatan Şahin, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ayıntap, şanlı tarihimizde 'İkinci bir Plevne' olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmış bir şehirdir. Behçet Kemal'in de dediği gibi 'Aslan nasıl inini korur bütün dünya anladı. Kartaca'nın, Verdün'ün üstünde Antep adı' Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem. Çünkü onlar sadece Gaziantep'i değil tüm vatanı kurtardılar' diyerek Gazi şehrimizde verilen destansı mücadelenin önemini vurgulamıştır. Allah bize bir daha kan ve barut kokan böyle günler yaşatmasın. Başta bu mücadele uğruna şahadet şerbetini içen aziz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi şehirli tüm hemşerilerimizin 25 Aralık Kurtuluş Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum."

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da Tarih boyunca hür yaşamış bir milletin onurlu mensupları olmanın onuru ve gururunu yaşadıklarının altını çizerek, ecdadın 99 yıl önce tek yürek, tek vücut, tek yürek olarak aziz topraklarını canı siper şekilde nasıl koruduysa kendilerinin de aynı inanç, azim ve kararlılıkla korumak zorunda olduğunu kaydetti.

Esir olmaktansa ölmeyi tercih ederek, 6317 şehit verdiğini dile getiren Kılıç, "Bizler destanlar üstüne destanlar yazan bu şehrin evlatları olarak her günü 25 Aralık ruhuyla yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Şartlar değişse de vazifemiz hep aynı. Vatan topraklarının zaferle şenlendirildiği bu onurlu günde bölgemizde yaşadığımız tüm olumsuzluklara karşı tıpkı atalarımızın o günlerde gösterdiği birlik ve beraberlik örneğini sergilemek tek hedefimiz olmalı. Tarihi şanla şerefle dolu Gazi Şehrimizin bir bireyi olmanın ve bu şehir için hizmet etmenin onuru ve gururunu yaşıyorum. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl Dönümünde Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu kutsal toprakları bizlere vatan yapan, esir olmaktansa ölmeyi tercih eden, canlarından vazgeçerek kurtuluş meşalesini yakan şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Parti temsilcileri

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci de ecdadın tarih boyunca adını altın harflerle yazdıracak bir mücadele örneği göstererek özgürlükten ödün vermeyeceğimizi tüm dünyaya gösterdiğini, bütün imkansızlıklara rağmen kadın, erkek, yaşlı, genç demeden yüreğiyle ve cesaretiyle canı pahasına vatanına göz diken hainleri def ettiğini belirtti.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarih boyunca kendi ayakları üzerinde durmuş Gaziantep'in, bağımsızlığı uğruna 6317 şehit vererek kanının son damlasına kadar akıtarak "GAZİLİK" unvanını aldığına dikkati çekti.

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz ise milletin mazisinin şan ve şereflerle dolu olduğunu, Gazi şehrin de Gazi Mustafa Kemal önderliğinde başlatılan bu vatan, bayrak ve namus savunması mücadelesinden kendi payına düşeni almış, varlığına kastedenlere gereken cevabı verdiğini belirtti.

Gazianteplilerin düşmana karşı çetin bir mücadele verdiğini dile getiren Çıkmaz, "6317 şehit verilmiş; ne toprağımızdan, ne de bağımsızlığımızdan ödün veremeyeceğimiz, tarih denen kara kaplı defterin sayfalarına kanla yazılmıştır. Tam 99 yıl önce Türk Milletinin karakteri ve hürriyet aşkı tüm dünyaya bu kez de Gazi şehrimizin kahraman halkından sadır olan kahramanlık destanıyla haykırılmıştır. İstiklal ve hürriyet uğrunda mücadele edenlere selam ve rahmet olsun. 6317 şehidimizin her birinden yüce Rabbim razı olsun. Bizleri şühedanın huzuruna anlı ak, yüzü pak çıkanlardan eylesin. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.???????