Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü - Son Dakika

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında, gazi kentin bugün sanayisi, ticareti, gelişmişliği, kültür ve turizmi, ekonomisi ve sosyal kalkınmasıyla Türkiye'nin parlayan yıldızı konumunda olduğunu belirtti.

Gaziantep'te milletin bağımsızlık mücadelesi içerisinde en şerefli sayfaların yazıldığını aktaran Şahin, Kurtuluş Savaşı'nda düşman kuvvetlerine karşı verdikleri destansı mücadeleyle, ay yıldızlı bayrağı gönderde dalgalandıran Anteplilerin, Anadolu'nun işgal edilemeyeceğini bütün dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Gaziantep'in 99 yılda, başta ticaret, sanayi, kültür ve sosyal politikalar olmak üzere birçok alanda, Türkiye'nin ve dünyanın model kenti olma yolunda 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerlediğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Milli birliğimize, devletimizin bekasına, bayrağımıza ve ezanımıza kastedecek tüm nifak unsurlarının hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklarına olan inancımla, Gaziantepimizin, Fransızların ve iş birlikçilerinin işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize ve tüm hemşehrilerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum."