Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Ahmet Uzer, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Ahmet Uzer, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.



Bakbak, mesajında, neredeyse bir asır önce, Gaziantep'in İngilizler'in ardından Fransızlar tarafından işgal edildiğini hatırlattı.



O dönem yöre halkının silah, cephane gibi önemli unsurlardan mahrum olduğunu, öte yandan da açlık ve yoklukla mücadele ettiğini anlatan Bakbak, "Esir olmaktansa ölmeyi tercih eden bu milletin hürriyet ve bağımsızlık aşkı, bizleri bugünlere ulaştırdı." ifadesini kullandı.



Fransızların, topuna tüfeğine karşılık, Antep halkının elinde su borusundan yaptıkları tüfeklerle düşmana karşı mücadele verdiğini aktaran Bakbak, şunları kaydetti:



"Düşmanın hesaba katamadığı Anteplinin cesaret ve imanı vardı. O imanla, cesaretle ve aşkla 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' inancıyla 10 ay 9 gün boyunca mücadele eden atalarımız, 35 binlik nüfusundan 6 bin 317 evladını şehit verdi. Antep halkının tamamı düşmana karşı topraklarını çiğnetmemek için göğsünü siper etti. Yani bu coğrafya nice şehidin, nice gazinin ve belki de adını hiç bilmediğimiz nice kahramanların omuzlarında bize emanet edildi."



Milletvekili Uzer'in mesajı



Milletvekili Ahmet Uzer de Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu büyük bir onur ve gururla kutladıklarını belirtti.



"Bu destansı zafer, atalarımızın kahramanlığı ve verilen büyük bir mücadele sonucunda omuz omuza vererek yazılmıştır. Bu zafer, aynı zamanda birlik ve beraberliğin zaferidir." diye görüşünü belirten Uzer, şöyle devam etti:



"Halkımızın, yokluk içerisinde, büyük bir kararlılıkla, eşsiz mücadele örneği göstererek, büyük bir kahramanlık destanı yazmış olduğunu çok iyi biliyoruz. Kendi topraklarına sahip çıkan kahramanlar, aylarca süren direnişte 6 bin 317 şehit vererek büyük bir destan yazmışlardır. Bu destan, o dönem tüm mazlum milletlere örnek olduğu gibi bugün bile bizlere ilham veriyor, örnek teşkil ediyor. Yaklaşık 100 yıl önceki işgalcilerin saldırganlıkları, bugün de devam ediyor. Bunu, hemen yanı başımızdaki Suriye'ye, Irak'a bakarak, Filistin'in durumuna bakarak daha iyi anlıyoruz. Fakat her alanda gelişmeye devam eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sınırlarımızdaki bu kirli oyunları bozmaya devam edecektir. İşgalcilerin yöntemleri değişse de terör örgütleri üzerinden ülkemize ve komşularımıza saldırsalar da tıpkı Antep destanında yapıldığı gibi, yine birlik ve beraberliğimizden ödün vermez, yapılan hesapları boşa çıkarırız. Buna en uygun örneklerden biri de kuşkusuz 15 Temmuz'dur. Bugün, Gaziantep'in kurtuluşunun 97. yıl dönümünde, kurtuluş mücadelemizin bir kez daha haklı gururunu yaşıyoruz. Milli Mücadele'de canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, hemşehrilerimizin bu onurlu gününü kutluyorum."

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