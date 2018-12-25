Son Dakika Haberleri: Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü

Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtulus¸unun 97'nci yıl do¨nu¨mu¨nü tebrik etti.

Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtulus¸unun 97'nci yıl do¨nu¨mu¨nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Gaziantep'in kurtulus¸ yıl do¨nu¨mu¨ dolayısıyla Vali Davut Gu¨l ile Bu¨yu¨ks¸ehir Belediye Bas¸kanı Fatma S¸ahin'e tebrik telgrafı gönderdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:26 Kaynak: AA

Gaziantep, Politika
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