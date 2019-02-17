Son Dakika Haberleri: Gaziantep'in En Hızlısı

Gaziantep'in En Hızlısı

1 saat önce

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm İl Temsilciliğinin birlikte organize ettiği Gaziantep'in En Hızlısı Yarışması Akkent Spor Köyü atletizm sahasında yapıldı.

Gaziantep'in En Hızlısı, System.String[]
Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm İl Temsilciliğinin birlikte organize ettiği Gaziantep'in En Hızlısı Yarışması Akkent Spor Köyü atletizm sahasında yapıldı.

Birçok spor faaliyetlerine ev sahipliği yapan Akkent spor Köyü bu kez atletizimcileri ağırladı. Çeşitli yarış gruplarının katılımıyla gerçekleşen Gaziantep'in En Hızlısı Yarışmasında sporcular dereceye gire bilmek için kıyasıya mücadele ettiler. 679 sporcunun katıldığı müsabakalarda 2008, 2009 2006, 2007 ve 2008 doğumlu sporcular yarıştı.

"Başkanımız önemli projelere imza atmıştır"

Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Kılınç, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun sporu kalkındırmak için önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'te ve Şahinbey'de sporun ilerlemesi ve her yaştan vatandaşlarımızın spor yapabilmeleri için önemli projelere imza atmıştır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kitap okuma ve spor yapma alışkanlığı kazanmaları adına onların her zaman yanında olmuş ve desteklemiştir. Bu yarışmada da dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Kendi kategorisinde dereceye giren ilk 6 sporcu madalyanın yanı sıra Şahinbey Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi. Sporculara ödüllerini Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Kılınç verdi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:34 Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Akkent, Gaziantep, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dilenerek Topladıkları Parayla 3 Araba Aldılar, Noterde Kameralara Yakalandılar Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor'u 4-2 Yendi

Barcelona, Ajax'tan De Ligt'i 75 Milyon Euroya Transfer Ediyor Mesut Özil, Amine Gülşe ile Hayranı Olduğu Diriliş Ertuğrul'un Setini Ziyaret Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 16:23:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'in En Hızlısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]