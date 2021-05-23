Gaziantep'in en kalabalık noktalarında "kısıtlama" sessizliği - Son Dakika

Gaziantep'in en kalabalık noktalarında "kısıtlama" sessizliği

GAZİANTEP - Gaziantep'te normal zamanlarda aşırı yoğunluk yaşanan cadde ve sokaklar, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sessiz ve boş görüntüsüyle dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ülke genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Gaziantep'teki aşırı yoğunluk yaşanan cadde ve sokaklar sessiz kaldı. Kentte, normal zamanlarda alışverişin kalbinin attığı ve günün her saatinde insan yoğunluğunun olduğu noktalardan olan Karagöz Caddesi, Gaziler Caddesi ve Bakırcılar Çarşısı gibi pek çok nokta kısıtlamanın ikinci gününde de sessizliğe büründü.

Kısıtlama ile sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda yasağın sona ermesinin ardından tekrar yoğunluk oluşması bekleniyor.