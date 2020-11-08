Gaziantep'in en renkli nohutçusu - Son Dakika

Gaziantep'in en renkli nohutçusu

08.11.2020 10:05
Gaziantep'in en renkli nohutçusu, System.String[]

Gaziantep'te yaşayan 41 yaşındaki Nihat Oğuz, giydiği renkli kıyafetlerle motosiklet üzerinde mahalle mahalle gezerek nohut dürümü satıyor.

Gaziantep'te yaşayan 41 yaşındaki Nihat Oğuz, giydiği renkli kıyafetlerle motosiklet üzerinde mahalle mahalle gezerek nohut dürümü satıyor. Gaziantep şivesine özgü cümlelerle satış yapan Nihat Oğuz, taleplere yetişemiyor.

Başarısız bir iş hayatının ardından aylarca işsiz kalan Nihat Oğuz, 2 yıl önce motosiklet üzerinde nohut dürümü satmaya başladığını ifade etti. Gaziantep'in her mahallesine giderek nohut dürümü satan Oğuz, renkli kıyafetleriyle ve kendisine has üslubuyla kısa sürede sosyal medyada fenomen oldu. 'Nohutçu Niko' olarak tanınan Nihat Oğuz, ünlü şef Nusret Gökçe ile tanışmak istediğini ve nohut dürümüne Nusret'in kendine has tarzıyla tuz atmasını istiyor.

"Bu iş patladı gitti"

Başarısız bir iş hayatının ardından motor üstünde nohut satmaya başladığını belirten Nihat Oğuz, "Daha önce iş yerim vardı iflas ettim. Birkaç yerde işçilik yaptım. Kardeşimin yanında çalıştım. Daha sonra motor üzerinde nohut dürümü satmaya karar verdim. Bu işi zaten 5-6 yıldır düşünüyordum. Aklıma gelen bir işti. Kendi kendime neden olmasın dedim. Daha sonra bu işi yapmam lazım ben bu işi yaparsam Gaziantep'i sallarım dedim çünkü el lezzetime güveniyordum. Allah'ın izniyle motor üstünde nohut dürümü satmaya başladım. Bu işin tutacağını düşünüyordum fakat bu iş tutmadı ki patladı gitti maşallah" dedi.

"Nusret Gökçe ete tuz atarken ben de nohut dürümüne biber atarım"

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkati üzerine toplayan Nihat Oğuz, Nusret Gökçe'yi görmek istediğini ve beraber Nusret Gökçe'nin ete tuz atma tarzıyla beraber bir video çekmek istediğini ifade ederek, "Bu işe başladığımda sosyal medya hesaplarım yoktu. Akılsız bir telefonum vardı. Daha sonra akıllı bir telefon aldım. Mahalle mahalle gezerek bağıra çağıra nohut dürümü satmaya başladım. Allah'a şükür kazandım. Sokaklarda sloganlarımı söyleyerek satıyorum. Sloganım ise 'Seda Sayan bile yedi buradan' diye bağırarak dürümleri pazarlıyorum. 2 yıldır Seda Sayan'ı dilimden düşürmüyorum. Seda Sayan'ı da çok seviyorum. Onunla inşallah İstanbul'da Gaziantep'te buluşmayı çok arzuluyorum. Bir de Nusret Gökçe ile bulaşmak istiyorum. Onu çok ama çok seviyorum, onu görmek istiyorum. Her gün videolarını izliyorum. Her şeyini izliyorum, takip ediyorum. İnşallah onunla bir gün İstanbul'da ete kendine has tarzıyla tuz atarken ben de ete onun tarzıyla biber atmayı istiyorum. Nusret Gökçe seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"Yurtdışından bile geliyorlar"

Sosyal medya üzerinden takipçilerinin yurtdışından Gaziantep'e gelerek nohut dürümü yediğini söyleyerek, "Benim sosyal medya üzerinden takipçilerim yurtdışından bile geliyorlar. İsviçre'den, İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan geliyorlar. Türkiye'nin her yerden geliyorlar" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep'in en renkli nohutçusu
Gaziantep'in en renkli nohutçusu
Gaziantep'in en renkli nohutçusu
Gaziantep'in en renkli nohutçusu

Sosyal Medya, Nusret Gökçe, Seda Sayan, Gaziantep, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Gaziantep'in en renkli nohutçusu - Son Dakika Magazin


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