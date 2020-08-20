Gaziantep'in en yoğun PTT şubesi virüs nedeniyle kapatıldı - Son Dakika

Gaziantep'te PTT'nin 'Çarşı' şubesi, çalışanlarda çıkan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle kapatıldı. Kapatılan şubenin önüne bariyer çekilerek, vatandaşların yaklaşması engellendi.
Şahinbey ilçesine bağlı Eski Saray Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesi çalışanlarında Covid-19 virüsü tespit edilmesinden sonra karantinaya alınan şube kapatılarak etrafına bariyer çekildi. PTT şubesine gelen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için "Merkezimizde Covid-19 tespit edilmiştir. Geçici olarak hizmete kapatılmıştır" yazısı asıldı. - GAZİANTEP