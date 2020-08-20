Gaziantep'in en yoğun PTT şubesinde korona virüs tespit edildi - Son Dakika

Şahinbey ilçesine bağlı Eski Saray Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesinde çalışanlarında Covid-19 virüsü tespit edilmesinden sonra karantinaya alınan şube kapatılarak etrafına bariyer çekildi. PTT Şubesine gelen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 'Merkezimizde Covid-19 tespit edilmiştir. Geçici olarak hizmete kapatılmıştır" yazısı asıldı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 16:33

Kaynak: İHA

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