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Gaziantep'in eski belediye başkanlarından Turgay, son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Gaziantep Belediye Başkanı Esat Kaya Turgay, sol yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep'in eski belediye başkanlarından Turgay, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Gaziantep Belediye Başkanı Esat Kaya Turgay, sol yolculuğuna uğurlandı.
Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören ve bu sabah hayatını kaybeden Turgay için ilk tören Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bahçesinde düzenlendi.
Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Turgay'ın arkasında güzel hizmetler bıraktığını söyledi.
Kente hizmet eden her insanın özel olduğunu belirten Şahin, "Benim için Turgay Başkanım çok kıymetliydi, çok özeldi. Bizlere, en önemli şeyin bir arada olmak, kardeş olmak, insan biriktirmek olduğunu söylerdi. Turgay Başkan'ın hayatına baktığımız zaman dürüstlük, vicdan, azim, arkada hoş seda bırakmayı görüyoruz. İnşallah biz de ağabeyimiz gibi hoş seda bırakırız." diye konuştu.
Turgay'ın cenazesi daha sonra Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi.
Burada öğle vakti kılınan cenaze namazına, Turgay'ın yakınlarının yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Turgay'ın cenazesi namazın ardından Asri Mezarlık'a defnedildi.
Esat Kaya Turgay
Turgay, 1934 yılında Gaziantep'te doğdu.
İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamlayan Turgay, 1958 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat bölümünden mezun oldu.
Gaziantep Bayındırlık Müdürlüğü görevinde bulunan Turgay, 1973 yılında Gaziantep Belediye Başkanı seçildi.
Yedi yıl belediye başkanlığı yapan Esat Kaya Turgay, haftada bir gün su verilen ikametlere iki günde bir su verilmesini sağladı, modern imar planlamasını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:24 Kaynak: AA
Sabah, Esat Kaya, Gaziantep, Güncel
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