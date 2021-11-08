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Gaziantep'in eşsiz lezzetlerini özel yetenekli çocuklar geleceğe aktaracak - Son Dakika

Gaziantep'in eşsiz lezzetlerini özel yetenekli çocuklar geleceğe aktaracak

08.11.2021 10:51

Şahinbey Belediyesi Bilim Sanat Merkezi'nde kurulan gastronomi atölyesinde bir araya gelen özel yetenekli öğrenciler, kente özgü yemekler yapıyor.

Şahinbey Belediyesi Bilim Sanat Merkezi'nde kurulan gastronomi atölyesinde bir araya gelen özel yetenekli öğrenciler, kente özgü yemekler yapıyor.

Mutfağıyla UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilerek "Gastronomi kenti" olarak adını tüm dünyaya duyurmaya devam eden Gaziantep'te, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından gastronomi atölyesi kuruldu.

Bilim Sanat Merkezi'nde kurulan atölyede çocuklar, hem kente özgü yemekleri yapıyor hem de bu yemekleri farklı açılardan inceliyor.

Şahinbey Belediyesi Bilim Sanat Merkezi Müdürü Orhan Ertürk, AA muhabirine, kurumlarında özel yetenekli çocukların eğitim gördüğünü söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından merkezde gastronomi atölyesi kurulduğunu dile getiren Ertürk, şöyle konuştu:

"Atölye iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde gastronomi mutfak oluşturduk ve çocukların hayat becerisi kazanma anlamında onlara Gaziantep'e özgü yemekleri yapmalarını sağlıyoruz. Çocuklar yaptıkları yemeklerin tatlarına da bakıyor. Öğrenciler, atölyenin ikinci bölümünde de gıdaların besin içeriklerini araştırma ve pişirime yöntemlerine göre analiz yaparak TÜBİTAK, Teknofest gibi proje alanlarında projeler çıkarıyor. Bu da ilimiz için Gastronomi şehri olması açısından önem arz ediyor."

"Çocuklar keyifli bir şekilde çalışmalar yapıyor"

Bilim Sanat Merkezi'nde Türkçe Öğretmeni Özge Mazırık Çamlı ise atölyenin "gastronomi başkenti"nde kurulmasının önemli olduğunu söyledi.

Atölyeden dolayı Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür eden Çamlı, şöyle konuştu:

"Burada özellikle Gaziantep'e özgü yemekler yapıyoruz. Daha sonrasında bu yemeklerin içerisine konulan malzemeler Gıda Araştırmaları ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda inceleniyor. Hem yemek nasıl yapılır hem de sunum nasıl yapılır? Çocuklar keyifli bir şekilde çalışmalar yapıyor. Bilim Sanat Merkezi'nde amacımız, üstün yetenekli çocukların daha sosyalleşip bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak."

Çocukların atölyede yaşayarak öğrendiğini ifade eden Çamlı, "Çocuklar burada yaptıklarını evde heyecanla anlatıyor. Atölyede çocuklar aslında kendilerini buluyor." diye konuştu.

Gaziantep'in kültür, sanat ve benzeri birçok alanda önemli bir kent olduğunu dile getiren Çamlı, atölyede çocuklara yemekleri hikayeleriyle birlikte öğrettiklerini bildirdi.

Öğrenciler memnun

Öğrencilerden Öykü Özçelik ise gastronomi atölyesinde hem Gaziantep kültürünü hem de geçmişte yapılan yemekleri öğrendiklerini belirterek, bunları yaparken de keyifli zaman geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerden Melike Tunç da öğrendikleri yemekleri evde yaptıklarını ve ailesinin yemekleri sevdiğini kaydetti.

Gaziantep'in eşsiz lezzetlerini özel yetenekli çocuklar geleceğe aktaracak
Gaziantep'in eşsiz lezzetlerini özel yetenekli çocuklar geleceğe aktaracak
Gaziantep'in eşsiz lezzetlerini özel yetenekli çocuklar geleceğe aktaracak
Gaziantep'in eşsiz lezzetlerini özel yetenekli çocuklar geleceğe aktaracak

milli eğitim bakanlığı, Şahinbey Belediyesi, Gastronomi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'in eşsiz lezzetlerini özel yetenekli çocuklar geleceğe aktaracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'in eşsiz lezzetlerini özel yetenekli çocuklar geleceğe aktaracak - Son Dakika
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