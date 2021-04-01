Gaziantep'in geleceği TOKİ ile inşa ediliyor - Son Dakika

Gaziantep'in geleceği TOKİ ile inşa ediliyor

01.04.2021 21:41

Gaziantep'in geleceği TOKİ ile inşa ediliyor TOKİ'den Gaziantep'e dev yatırımlar TOKİ'den Gaziantep'te 23 bin 603 konut TOKİ, yapacağı konutların 20 bin 813'ünü tamamlayarak vatandaşlara teslim etti TOKİ ayrıca, 33 bin seyircili kapasiteli stadyum ve birçok sosyal tesis inşa etti Çevre...

Gaziantep'in geleceği TOKİ ile inşa ediliyor

TOKİ'den Gaziantep'e dev yatırımlar

TOKİ'den Gaziantep'te 23 bin 603 konut

TOKİ, yapacağı konutların 20 bin 813'ünü tamamlayarak vatandaşlara teslim etti

TOKİ ayrıca, 33 bin seyircili kapasiteli stadyum ve birçok sosyal tesis inşa etti

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı inşa ettiği sosyal konutlar, okullar, stadyum, camiler, ticaret merkezleri ve diğer donatılar Gaziantep'in geleceğini inşa ediyor.

TOKİ tarafından dar gelirli ve konutu olmayan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için son 19 yılda Gaziantep'te 23 bin 603 konutun yapımına başlandı. Bu konutların 20 bin 813'ünün yapımı tamamlanıp hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.

Şehir içinde yeni bir şehir

Gaziantep'te sosyal konut alanında Türkiye'nin en büyük konut projelerden biri olan "kuzey şehir" projesini hayata geçiren TOKİ, yapımını tamamladığı konutların anahtarını vatandaşlara teslim etti. Yaşamın başladığı kuzey şehirde vatandaşların eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan ulaşıma kadar tüm fiziki ve sosyal ihtiyaçlarına cevap veriliyor.

2023 yılına kadar tamamlanması hedeflenen kuzey şehir projesinde yaklaşık 250 bin kişi yaşayacak ve toplamda 50 bin konut inşa edilecek.

Proje kapsamında yapılan konutlar, yatay mimarili ve yöresel unsurları taşıyor. Çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları, yeşil alanları ve esnafla vatandaşların bir arada olduğu mahalle kültürünü yaşatan, yeni yaşam alanı oluştu.

Millet bahçesinin yapımı devam ediyor

TOKİ tarafından Gaziantep'te yıkılan Kamil Ocak Stadı'nın yerine yapımına başlanan millet bahçesinin inşası hızla devam ediyor.

Kentin merkezinde yer alacak ve vatandaşların kolayca ulaşabileceği Gaziantep Millet bahçesinde çarşılar, gezinti yolları ve çim alanları yer alacak.

57 bin 485 metrekarelik alana sahip olan millet bahçesinde, 31 bin 506 metrekarelik yeşil alan planlaması çerçevesinde; 676 adet yapraklı ağaç, 385 adet ibreli ağaç, 10 bin 42 adet çalı, 4 bin 624 adet yer örtücü ve sarıcı türü olmak üzere toplamda 15 bin 727 adet ağaç ve çalı bulunacak. Proje kapsamında ayrıca 300 metrekarelik alana kütüphane ve millet kıraathanesi yapılacak.

TOKİ'den Gaziantep'e her alanda yatırım

Yaptığı yatırımlar ile şehirlerin geleceğini inşa eden TOKİ, Gaziantep'te her alanda yatırım yapıyor. Şehirde FIFA ve UEFA standartlarında 33 bin seyirci kapasiteli, bin 117 araçlık otoparkı ve locaları bulunan stadyum inşa etti.

Gaziantep'i 2023'ün Türkiye'sine hazırlayan ve geleceğin Gaziantep'ini güvenle inşa eden TOKİ, kentte 23 okul, 1 hastane, 3 sağlık ocağı, 3 pansiyon, 17 cami, 16 ticaret merkezi, 2 kamu hizmet binası ve 2 spor salonunun yapımını da tamamladı.

Gaziantep'in geleceği TOKİ ile inşa ediliyor
Gaziantep'in geleceği TOKİ ile inşa ediliyor
Gaziantep'in geleceği TOKİ ile inşa ediliyor
Gaziantep'in geleceği TOKİ ile inşa ediliyor

Gaziantep, Türkiye, konut, Toki, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'in geleceği TOKİ ile inşa ediliyor - Son Dakika Ekonomi


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