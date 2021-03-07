Gaziantep'in geleceğine "kadın eli" yön veriyor - Son Dakika

KEREM KOCALAR/MEHMET AKİF PARLAK - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli ticaret ve üretim merkezi olan Gaziantep'in geleceğine, kentte önemli görevlerde bulunan kadın yöneticiler yön veriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevde bulunduğu süre içerisinde şehre, her zaman kadın bakış açısıyla baktığını dile getirdi.

Gaziantep'i daha yaşanabilir hale getirmek istediklerini anlatan Şahin, "Gönlü taş olanın şehri taş olur, gönlünde aşk olanın şehri gülistan olur" sözüyle hareket ettiklerini, kadın bakış açısıyla şehri gülistan yapmak, cennete dönüştürmek için çalıştıklarını anlattı.

Şahin, kadını merkeze almanın, eğitimde, sağlıkta "önce kadın" demenin önemine vurgu yaparak, "Bu bilinçle biz de daha anne karnındayken kadınları rahatlatacak çalışmalar yapıyoruz. Öyle ki daha kadınlarımız hamileyken Gaziantep Süt dağıtıyoruz, gebe okulları ve anne otelleri açıyoruz. Bebeği olmayan ailelerimiz için tüp bebek merkezlerini kullanıyoruz, duymayan annelerimiz için işitme cihazları sağlıyoruz. Tüm bunlar aslında anne bakış açısıyla oluyor." dedi.

Kentte kadınlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Şahin, kentteki yeşil alan miktarlarını da çocuk ve kadınlar için artırmaya çalıştıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kadınlar için daha yaşanabilir hale gelebilmek için burayı bir cennete dönüştürmek istiyoruz. Yani özetle doğumdan ölüme kadını merkeze alan kadın dostu bir kent olmaya çalışıyoruz. Günün sonunda bu kentte yaşayan her yaş grubundaki kadının mutlu olmasını istiyoruz. Bunun için de gayret gösteriyoruz."

Kentin tek kadın vekili

Gaziantep'in tek kadın milletvekili olan AK Partili Derya Bakbak ise Gaziantepli kadınların her görevin üstesinden başarıyla geldiğine inandığını, bunun bilinciyle siyasete atıldığını ifade etti.

Toplumun yarısının kadınlardan oluştuğunu, bunun da beraberinde özel beklentiye neden olduğunu dile getiren Bakbak, "AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile inisiyatif ve sorumluluk veren bir vizyon yüklendi kadınlarımıza. Cumhurbaşkanımız gerek dünyada gerek Türkiye'de kadınlarla en verimli çalışan siyasetçilerden biri." diye konuştu.

Gaziantepli kadınların tarihin her safhasında önemli görevlerde bulunduğunu, kurtuluş mücadelesi yıllarında yine ön saflarda vatanına hizmet ettiğini anlatan Bakbak, günümüzde de Gaziantepli kadınların üst düzey pozisyonlarda çeşitli sektörlerde çalıştığını söyledi.

Bakbak, şunları kaydetti:

"Gaziantep, kurtuluş mücadelesinde çok büyük bir mücadele gösterdi. O dönemde kadınlarımız da çok büyük bir sorumluluk aldı. Kadınlarımız cephaneye mermi taşıdılar, nöbet tuttular, ciddi görevler üstlendiler. O gün o mücadele ruhunu nasıl gösterdilerse 15 Temmuz gecesi de o mücadele ve o ruhu gösterdiler. O gece meydanlara indiler ve ön saflarda durdular. Gaziantepli kadınlar, istiklal mücadelesi ve sonrasında vatan toprağı söz konusu olduğunda her zaman ön saflarda yer aldı. Bugün yine kent yönetiminde önemli konumlarda yine Gaziantepli kadınlar var."

Kadın kaymakamdan kadınlara pozitif ayrımcılık

Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar da toplumun temelini oluşturan ailenin temelinde kadın olduğunu vurguladı.

Kadın denilince sevgi, hoşgörü ve fedakarlık gibi önemli değerlerin akla geldiğini anlatan Uçar, "Bir kadın geleceğe ne kadar güvenle bakabiliyorsa, ayakları ne kadar yere sağlam basabiliyorsa o kadının yetiştirdiği nesiller de o kadar sağlıklı ve başarılı oluyor." ifadesini kullandı.

Kadının Türk toplumunda vazgeçilemez bir yere sahip olduğunu aktaran Uçar, günümüz Türkiye'sinde kadınların iş hayatında, eğitimde, sağlıkta, yasamada, yürütmede, yargıda çok önemli görevler yürüttüğüne dikkati çekti.

Uçar, şöyle konuştu:

"Ben de kadın bir yöneticiyim ve kadınların yönetimde olması gerçekten çok hoşuma gidiyor. Biz kadınların sayılarının da her geçen gün artacağını düşünüyorum. Çünkü kadın yöneticilerin bakış açıları biraz farklı oluyor. Özellikle diğer kadın ve çocuklara daha farklı şekilde bakabiliyorlar. Kadınların ön planda olmasından, kendi ayaklarının üzerinde duymasından mutluyuz. Yönetim anlayışım nedeniyle de bu anlamda kadınları ön planda tutan ve kadınları desteklemek için önemli çalışmalar yapıyoruz. Ben bayan kaymakam olarak, bayanları biraz ön planda tutmak istiyorum. Çünkü burada biraz kadınlarımız geri planda kalmış. Kadınları makama davet ettiğimde 'Bizi alırlar mı?' diyorlardı. O yüzden kadınlarımızın özgüvenini artırıp üretime katkı sağlamalarını istiyoruz. Bu anlamda da çok güzel projeler geliştiriyoruz."

Babasının hayalinin gerçekleştiriyor

Şahinbey Merkez Jandarma Karakolu'nda Asayiş Tim Komutanlığı yapan Astsubay Kıdemli Çavuş Seçil Türkmentaş da jandarmada kadın olarak çalışmanın kendisine onur ve gurur verdiğini söyledi.

Babasının kendisini korkusuz bir şekilde büyüttüğünü ifade eden Türkmentaş, "Babam sağlık problemleri nedeniyle askere gidememiş. Askerlik, onun içinde bir ukde kaldı. Ben onun hayalini gerçekleştirmek için askerliğe adım attım ve yaklaşık 5 yıldır bu kutsal vazifeyi onur ve şerefimle yapıyorum. Bundan gurur duyuyorum. Babam beni her gördüğünde 'aslan kızım gelmiş, komutan kızım gelmiş' der ve benimle gurur duyar. Babamın içinde kalan hayalini ben tamamlamış oldum bunun için benimle çok gurur duyuyor." dedi.

Kıdemli Çavuş Türkmentaş, Türk kadınının çok güçlü olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kurtuluş mücadelesinde kadıların rolü çok büyüktü. Biz o kahraman kadınlarımızın izinde devam ediyoruz. Bizden sonra gelecek neslin de bunu devam ettireceğine inancımız tamdır. Ben devriyeye çıktığımda küçük kızların gözünde onların hayal ve umut ışığı olmayı çok seviyorum. Mağdur birine yardım ettiğimizde onların 'İyi ki varsınız' demeleri bana onur ve gurur veriyor. Nene Hatun ruhu dün vardı, bugün de var ve inşallah gelecek nesillerde de olacak."