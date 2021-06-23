Üye Girişi
Gaziantep'in glütensiz lezzetleri Türkiye'ye dağılıyor - Son Dakika

Gaziantep'in glütensiz lezzetleri Türkiye'ye dağılıyor

23.06.2021 10:52
Gaziantep'in glütensiz lezzetleri Türkiye'ye dağılıyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıl önce çölyak hastaları için kurulan "Glütensiz Bir Başka Kafe", yöresel lezzetleriyle hazırlanmış mamulleri online satışlarla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıl önce çölyak hastaları için kurulan "Glütensiz Bir Başka Kafe", yöresel lezzetleriyle hazırlanmış mamulleri online satışlarla Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor.

Mutfağıyla UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilerek adını tüm dünyaya duyuran "Gastronomi kenti" Gaziantep'te çölyak hastaları da unutulmuyor. Buğday, arpa, yulaf ve çavdar gibi tahıllarda bulunan glütene hassasiyetleri nedeniyle her lezzeti tadamayan çölyak hastaları için unlu mamullerden yöresel lezzetlere birçok ürünün imal edildiği "Glütensiz Bir Başka Kafe" artık online olarak Türkiye'ye hizmet veriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, AA muhabirine, çölyak hastaları ve glutensiz beslenmek isteyen vatandaşlar için "Glütensiz Bir Başka Kafe"yi hayat geçirdiklerini hatırlattı.

Türkiye'de ilk defa bir kamu kuruluşunun böyle bir hizmeti hayata geçirdiğini ifade eden Tolay, "Burası, çölyak hastalarının yanı sıra engelli bireylerin çalıştığı, onların servis elemanı olarak kullanıldığı korumalı işyeri kanuna göre kurulmuş müessese. Korumalı işyeri olarak hizmet vermekte. Engelli olan kişilere mesleki anlamda iş istihdamı sağlanmış, iş gücünden faydalanması fırsat verilerek görev almaları sağlandı." dedi.

Çoğu belediyenin glütensiz un dağıttığını anımsatan Tolay, şöyle devam etti:

"Ama burası farklı. Öyle ki kafemizde 300 çeşit ürün üretiliyor. 'Gel-al' yöntemiyle hazır ürünleri alabiliyorlar. Gaziantep'te marketlere girdik. Ulaşılabilirlik konusunda 'bir şey yapmalıyız' diye düşündük. Hizmeti vatandaşımızın ayaklarına götürmeye başladık. Pandemi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok yenilikler getirdi. Karantinalar dolayısıyla çölyak hastalarımız da evden çıkamadı. Türkiye geneli ne yapalım derken online satışa döndük. Akıllı telefonlarımızda mobile uygulama üzerinde çalışmaktayız. Yemek, gıdayla ilgili online satış siteleri var. Onların da sitesinde yer almaya başlayacağız. Dolayısıyla çölyak hastaları için kolay ulaşılabilir hale getirmeye çalışıyoruz."

"Temel hedefimiz ihtiyaçları gidermek"

Ürünlerin iki gün içerisinde il dışındaki vatandaşlara ulaştırıldığını anlatan Tolay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sipariş üzerine çalışıyoruz. Gaziantep'teki talepleri aynı gün, il dışından olanları iki gün içerisinde ulaştırıyoruz. Pandemi koşulları nedeniyle sıcak ikramlara ara vermiştik. Yeniden hizmet vermeye başladık. Sipariş olarak paketlenecek her ürün gönderiliyor. Bizim temel hedefimiz ihtiyaçları gidermek. Kafeye gelip, oturarak hizmet alıyorlar. Eve servis ediliyor, online satışımız henüz yeni. Bu ayın başı itibarıyla başladık. Online satışta gün gün artan trend izliyoruz. 2021 yılının ilk 6 ayında 6 bin kişiye ulaştık. Şimdi online satışlarla 100 bin rakamını hedefliyoruz."

Tolay, bu hedef doğrultusunda üretim kapasitelerini artırmak için Hasan Celal Güzel Parkı içerisinde yeni bir üretim tesisi kurulduğunu anımsatarak, artan taleplerden memnun olduklarını ve glütensiz beslenmek isteyen vatandaşların "birbaskakafe.com" adresinden sipariş verebileceğini sözlerine ekledi.

Gaziantep'in glütensiz lezzetleri Türkiye'ye dağılıyor
Gaziantep'in glütensiz lezzetleri Türkiye'ye dağılıyor
Gaziantep'in glütensiz lezzetleri Türkiye'ye dağılıyor
Gaziantep'in glütensiz lezzetleri Türkiye'ye dağılıyor
Gaziantep'in glütensiz lezzetleri Türkiye'ye dağılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Engelli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'in glütensiz lezzetleri Türkiye'ye dağılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar 12:30 Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da 12:10 Kurban pazarlarında hareketlilik yavaş yavaş başladı! Fiyatları uygun bulan da var pahalı bulan da Parti grubunda açıklamalar yapan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi? 12:00 Parti grubunda açıklamalar yapan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi?
Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak 11:42 Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim 11:29 Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim 71 yaşındaki akademisyenin cansız bedeni emekli olduğu üniversitenin otoparkında bulundu 11:21 71 yaşındaki akademisyenin cansız bedeni emekli olduğu üniversitenin otoparkında bulundu
Ağrıyan 20'lik dişini kendi çekti, videoyu hastalarına izletip cesaret veriyor 11:01 Ağrıyan 20'lik dişini kendi çekti, videoyu hastalarına izletip cesaret veriyor Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı 10:44 Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı

Son Dakika Haberleri
12:30 Profesör, "Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim, zararı olur mu?" sorusunu cevapladı
12:30 Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar
12:03 Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi
12:00 Parti grubunda açıklamalar yapan Akşener'in kara sinekle mücadelesi: Acaba nereden geldi?
11:44 İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı
11:41 Burak Elmas'ın Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi Paulinho olacak
11:37 Meteoroloji'den İstanbul uyarısı geldi! 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olacak ani sel ve su baskını bekleniyor
11:28 Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim
11:21 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan TFF açıklaması: Dava açacağız
11:20 71 yaşındaki akademisyenin cansız bedeni emekli olduğu üniversitenin otoparkında bulundu
Profesör, Profesör, "Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim, zararı olur mu?" sorusunu cevapladı         
12:31
Rusya'da dehşete düşüren olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırıp yedi Rusya'da dehşete düşüren olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırıp yedi         
12:18
Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi         
12:03
İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı İstanbul'da en çok kirayı Giresunluların, en az kirayı ise Erzurumluların ödediği ortaya çıktı         
11:44
200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu 200 kişilik ekip tarafından aranan adamın cansız bedeni, ormanda ağaca asılı bulundu         
11:35
Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi         
11:23
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı         
10:08
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi         
09:31
Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı         
09:26
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Sezonu Bodrum'da açan Nurgül Yeşilçay, sahilde aşka geldi Sezonu Bodrum'da açan Nurgül Yeşilçay, sahilde aşka geldi         
22:00
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride         
19:50
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 12:37:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'in glütensiz lezzetleri Türkiye'ye dağılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement