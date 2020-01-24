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Gaziantep'in hocası Marius Sumudica: "Şehrimde deprem oldu..."
6 saat önce
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Gaziantep'te teknik direktör Marius Sumudica, maç sonunda açıklamalar yaptı.
Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Gaziantep'te teknik direktör Marius Sumudica, maç sonunda açıklamalar yaptı.
İşte Marius Sumudica'nın açıklamaları;
Oyuncuya ihtiyacımız var, bugün eksikleri hissettik. 24 puan hiçbir şey. Arkadaşlar garantilediğimizi düşünüyorsa, yanlış düşünüyor. Transfere ihtiyacımız var. Şu ana kadar transfer gelmedi, bunun için üzgünüm
ŞEHRİMİZDE DEPREM OLDU
Şehrimizde deprem oldu. Gaziantep halkının yanındayım. Umarım can kaybı olmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:22
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