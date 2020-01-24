Gaziantep'in hocası Marius Sumudica:

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Gaziantep'te teknik direktör Marius Sumudica, maç sonunda açıklamalar yaptı.



İşte Marius Sumudica'nın açıklamaları;



Oyuncuya ihtiyacımız var, bugün eksikleri hissettik. 24 puan hiçbir şey. Arkadaşlar garantilediğimizi düşünüyorsa, yanlış düşünüyor. Transfere ihtiyacımız var. Şu ana kadar transfer gelmedi, bunun için üzgünüm



ŞEHRİMİZDE DEPREM OLDU



Şehrimizde deprem oldu. Gaziantep halkının yanındayım. Umarım can kaybı olmamıştır.



