Gaziantep'in hocası Marius Sumudica: "Şehrimde deprem oldu..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Gaziantep'in hocası Marius Sumudica: 'Şehrimde deprem oldu...' - Son Dakika Spor

Gaziantep'in hocası Marius Sumudica: "Şehrimde deprem oldu..."

6 saat önce

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Gaziantep'te teknik direktör Marius Sumudica, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Gaziantep'in hocası Marius Sumudica:

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Gaziantep'te teknik direktör Marius Sumudica, maç sonunda açıklamalar yaptı.


İşte Marius Sumudica'nın açıklamaları;


Oyuncuya ihtiyacımız var, bugün eksikleri hissettik. 24 puan hiçbir şey. Arkadaşlar garantilediğimizi düşünüyorsa, yanlış düşünüyor. Transfere ihtiyacımız var. Şu ana kadar transfer gelmedi, bunun için üzgünüm


ŞEHRİMİZDE DEPREM OLDU


Şehrimizde deprem oldu. Gaziantep halkının yanındayım. Umarım can kaybı olmamıştır.


Gençlerbirliği, Gaziantep, Deprem, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:22 
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