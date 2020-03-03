Gaziantep'in ihracat artışı devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'in ihracat artışı devam ediyor - Son Dakika

Gaziantep'in ihracat artışı devam ediyor

6 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Gaziantep'ten 2020 yılı Şubat ayında geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 6,7 oranında artışla 632 milyon 571 bin dolar ihracat yapıldı.

Gaziantep'in ihracat artışı devam ediyor, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Gaziantep'ten 2020 yılı Şubat ayında geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 6,7 oranında artışla 632 milyon 571 bin dolar ihracat yapıldı. Rakamları değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Gaziantep, hem aylık hem de Ocak-Şubat döneminde en fazla ihracat yapan 5. il oldu. Bu rakamlara ulaşılmasını sağlayan sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı kutluyorum" dedi.


Açıklamasında İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik hain saldırıyı bir kez daha kınayan Adnan Ünverdi, "Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Devletimizin ve şanlı ordumuzun her zaman yanındayız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. İnşallah tek yürek olup bu zor günleri de birlikte atlatacağız. Asıl olan her zaman vatanımız, devletimiz ve milletimizdir" ifadelerini kullandı.


İhracatın ülke ekonomisindeki önemine işaret eden Adnan Ünverdi, "Kahraman Mehmetçiklerimizin cephede verdiği savaşı sanayiciler olarak bizler ekonomi alanında veriyoruz. Şartlar ne olursa olsun üretime ve ihracata devam ediyoruz. Ocak-Şubat dönemi toplam Gaziantep ihracatımız 1 milyar 248 milyon 693 bin dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde Gaziantep'ten 1 milyar 178 milyon 104 bin dolar değerinde ihracat yapılmıştı. Geçen yıla göre Gaziantep'in toplam ihracat artışı yüzde 6 olarak gerçekleşti. Gaziantep, hem aylık hem de Ocak-Şubat döneminde Ankara'yı geçerek en fazla ihracat yapan 5. il oldu" cümlelerini kullandı.


2020 yılı Ocak-Şubat döneminde Gaziantep'ten yapılan ihracatın ülkelere dağılımını da değerlendiren Ünverdi, "Ülkelere baktığımızda ilk sırada yer alan Irak'a olan ihracatımız yüzde 7,6, ikinci sırada yer alan ABD'ye yüzde 27,1, üçüncü sırada yer alan Suudi Arabistan'a yüzde 15,4 oranında arttı. İlk 20 ülke arasında en fazla artış ise yüzde 484,7 ile Venezuela, yüzde 185,6 ile Cibuti ve yüzde 44,4 oranında artışla Rusya'ya oldu. İhracatın sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise Halı, Tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ile kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ilk sırada yer aldı" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:23 Kaynak: İHA
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