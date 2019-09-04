Gaziantep'in ihracatı arttı

Gaziantep'ten ocak-ağustos ayları arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 4 milyar 825 milyon 255 bin dolar ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'in ağustos ayında 554 milyon 39 bin dolarlık ihracat ile Türkiye ihracatının yüzde 4,2'sini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yıldırım, "Gaziantep, ocak-ağustos ayları arasında bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla gerçekleşen 4 milyar 825 milyon 255 bin dolarlık ihracatı ile bölgenin lokomotif kenti." ifadesini kullandı.

Türkiye'de en fazla ihracat gerçekleştiren 6'ncı şehir olarak Gaziantep'in önemli bir yükü taşıdığının altını çizen Yıldırım, "Mutluluk verici bu rakamlar yeni ihracat rekorunun da habercisidir. Gaziantepli hemşehrilerimize, ihracatçılarımıza, çalışkan üreticilerimize ne kadar teşekkür etsek az. Her ne sorun olursa olsun hiçbir zaman yılmadan, durmadan bu memleket için alın ve akıl teriyle çalışıyorlar. Bu yönüyle örnek bir şehir olduğumuz için gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

GTO olarak ihracatçılara sağladıkları destek ve danışmanlık hizmetlerine devam edeceklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"GTO olarak ihracatçılarımızın her zaman yanındayız, olmak da zorundayız. Bu doğrultuda sürekli yeni fikirler geliştiriyor, bu fikirleri proje olarak hayata geçiriyoruz. Dış Ticaret İstihbarat Merkezimiz de bunlardan biri. Çok yakın zamanda bu projemizle ilgili ihracatçılarımızın başvurularını almaya başlayacağız. 'İhracat için istihbarat' parolasıyla çıktığımız bu yolda ihracat için gereken her şeyde, en ince ayrıntısına kadar üyelerimizin yol göstericisi olacağız. Bunun yanı sıra faal olarak hizmetlerini sürdüren İhracat Destek Ofisimiz ve uzmanlarımızla birlikte ihracatçımızın danışmanlığını yapmaya devam edeceğiz."