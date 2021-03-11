Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezince, kentteki ihracata yeni rotaların oluşturulması ve AB ülkelerine ticari faaliyetlerin arttırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında "Slovenya ile Ticaret ve Yatırım Fırsatları Konferansı" düzenlendi.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Sezin Darvish'in moderatörlüğünde telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen programda, kentin Slovenya ile güncel ticari ilişkileri ve yeni fırsatlar görüşüldü.

GTO Genel Sekreter Yardımcısı Gülbin Çalışkantürk, 2020 yılında Gaziantep'ten Slovenya'ya 2 milyon 577 bin dolar ihracat ve 525 bin 58 dolar ithalat yapıldığını belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyon 102 bin dolar seviyesinde olduğuna dikkati çeken Çalışkantürk, şunları kaydetti:

"Açıkçası biz bu rakamları yeterli görmüyoruz. 2020'de yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracata sahip Gaziantep'in, Slovenya ile olan ticari ilişkilerini çok daha fazla geliştirilmeliyiz. Bunu elde edecek potansiyele fazlasıyla sahibiz. Sevindirici olan kısımsa 2021'de önemli bir yükselişle başlamamız. Neredeyse 2020'deki ihracat rakamını yalnızca ocak ayında yakaladığımızı görüyoruz. Ocak ayında Slovenya'ya yaptığımız 2 milyon 192 bin dolarlık ihracat, ticari ilişkilerimizin geleceği açısından çok önemli bir gösterge."

Gaziantep Slovenya Fahri Konsolosu Mizyal Karabiber Nacaroğlu ise Slovenyalı turistlerin Gaziantep'e yakın ilgi gösterdiğini ve sık sık seyahat ettiklerinin altını çizdi.

Slovenya'nın Türkler tarafından yeni tanındığına işaret eden Nacaroğlu, "Bizler de gerek ekonomik, gerekse sosyal ve kültürel anlamda ilişkilerimizi geliştirmek için faaliyetler yürütüyoruz. Slovenyalı iş insanlarımızın talepleri doğrultusunda GTO ve Gaziantep Sanayi Odası ile iş birlikleri gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konferansta, Türkiye Cumhuriyeti Slovenya Ticaret Başmüşaviri Asuman Kılıç Türkeş ve Slovenya Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Danışmanı Bengü Yüksel konuya ilişkin sunum yaptı.