Gaziantep'in İlk Çocuk Trafik Eğitim Parkı Yapıldı - Son Dakika

ÇOCUKLAR UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ ALACAK

Gaziantep'te, çocuklara trafik bilincinin aşılanması, farkındalık oluşturulması, trafik işaret ve ışıklarında ne şekilde hareket edileceğinin ve karşılaşılan sorunlara ne gibi tedbir alınacağının öğretilmesi amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile ülke genelinde yaygınlaştırılan Trafik Eğitim Parkı, Gaziantep'te de faaliyete geçirilecek. Vali Davut Gül, Valilikte düzenlenen işbirliği protokolü imza töreninde, Gaziantep'in ilk Trafik Eğitim Parkı'nın yapıldığını kaydetti.

Trafik Eğitim Parkı'nın, çocukların, trafik kurallarını eğlenerek öğreneceği, aynı zamanda afetlere hazırlık ve sağlık bilgisinin de verileceği bir eğitim yuvası olacağını belirten Vali Gül, "İçişleri Bakanlığımızın Türkiye'nin birçok yerinde trafik eğitim parklarının yapılması ile ilgili bir hedefi vardı. Ülkemizin pek çok yerinde de bu yapılmaya başlandı. Gaziantep'in ilk trafik eğitim parkını da Şehitkamil Belediyemiz yaptı. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu parkı, trafiğin ötesinde daha fonksiyonel kullanmak gerekiyor. Kaymakamlığımızın koordinesinde, Milli Eğitim'den bütün çocuklarımızı bu parka getireceğiz. Çocuklarımıza trafik ile ilgili eğitimin yanında afetlere hazırlık, sağlık bilgisi noktasında da eğitim vereceğiz. Trafik Eğitim Parkımız, çocukların eğlenerek eğitim aldığı, aynı zamanda da sosyalleşmenin olduğu bir mekan olacak. 20 bin metrekare. Her aşamasında bir estetik, bir incelik var. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediyesinin Gaziantep'e örnek bir trafik eğitim parkı kazandırdığını aktararak, "Bunun sonrasında da buranın işletilmesi, kurumlar arası işbirliği ile sağlanmış olacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Sağlık Müdürlüğümüz ve Emniyet Müdürlüğümüzün işbirliğinde, çocuklarımız hem teorik hem de uygulamalı trafik eğitimi almış olacaklar" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi olarak özellikle eğitime destek vermek adına değişik faaliyetler yaptıklarını belirterek, "Şehrimizde bir trafik parkı ihtiyacı olduğunu tespit ettikten sonra Sayın Valimiz ile istişare ettik ve bunun neticesinde Belkıs Mahallesinde yaklaşık 20 bin metrekare alan üzerinde trafik parkı inşa ettik. Tabi esas olan bu tür parkların yapıldıktan sonra işletilebilmesi. Bunu sadece serbest vatandaşların kullanmasına bırakmak yerine Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız çalışma neticesinde ilkokul 4'üncü sınıftaki yavrularımızın tamamını trafik dersinden eğitim almasını sağlayacak şekilde bir uygulama yaptık. Burada eğitim verilmesi noktasında trafik şube müdürlüğünden, sağlık bilgileri ve orada herhangi bir müdahale gerektirme noktasında da Sağlık Müdürlüğümüzün desteğini alarak kurumlar arası işbirliği çerçevesinde bu projeyi hayata geçirdik. Bu 20 bin metrekare alan içerisinde yol düzenlemeleri, sinyalizasyonlar, altgeçit, üstgeçit kullanılacak otobüs durağından tutun marketlerin maketlerine kadar çocuklarımız burada eğitim alacaklar. Öğrencilerimizin burada bir kısmının yaya bir kısmının da sürücü olarak eğitim yapması söz konusu" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ali Tiryakioğlu, çocukların ilkokuldan itibaren trafik bilincinin gelişmesi açısından önemli bir protokol olduğunu söyleyerek katkı sunan herkese teşekkür etti.

İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Aşkın Söğüt ise Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü katkıyı sunacaklarını belirterek, çocuklukların ve gençlerin trafik kurallarını öğrenerek hayatını idame ettirmelerinin son derece önem arz ettiğini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Umut Mutlu Tiryaki de trafik kurallarına uymanın küçük yaşta alınan eğitimle mümkün olabileceğini dile getirerek, trafik parkının bu noktada önemli bir görevi yerine getireceğini söyledi.

Trafik Eğitim Parkı, toplam 20 bin metrekare büyüklüğe sahip olacak ve içerisinde; 24'er kişilik 2 derslik, 51 kişilik amfi, 1 adet 58 metre uzunluğunda altgeçit ve üstgeçit, trafik sinyalizasyonunun olduğu bölüm, 2 adet kavşak, 1 adet gözetleme kulesi, yaya geçitleri bölümü olacak. Park içerisinde; itfaiye, hastane, okul, akaryakıt istasyonu, AVM, AFAD, otobüs durağı gibi küçük yapıların yer alacağı minyatür bir şehir planlaması yapılacak. Park içerisinde 650 metre bisiklet yolu olacak. Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim aşamasında öğrenciler tarafından park içerisinde bulunacak akülü ve pedallı araçlar kullanılacak.