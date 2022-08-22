GAZİANTEP'TE, ÜZÜM BAĞLARI TÜFEKÇİ BEKÇİLER TARAFINDAN KORUNUYOR

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 50 bin dekar alandaki 750 bin kök üzüm bağlarında hırsızlığı önlemek için Çiftçi Malları Koruma Birliği tarafından görevlendirilen 6 bekçi, motosiklet ve av tüfeğiyle 24 saat nöbet tutuyor.

İlçede 50 bin dekarda yetiştirilen sofralık üzümlerin hasadına başlandı. Bu yıl 85 bin ton rekoltenin belendiği bağlarda hırsızlık olaylarına karşı da nöbet tutuluyor. Hasadın başlamasıyla bağlarda hırsızlık olaylarına karşı güvenlik önlemleri artırıldı. Çiftçi Malları Koruma Birliği tarafından görevlendirilen 6 kişilik motosikletli ekip, tüfeklerle bahçelerde olası hırsızlıklara karşı 24 saat nöbet tutup, motosikletler ile devriye dolaşıyor. Çiftçi Malları Koruma Birliği Başkanı Cemal Yıldırım, amaçlarının çiftçiyi korumak ve hırsızlıkları önlemek olduğunu belirterek, "Yaşanabilecek hırsızlıkların önüne geçebilmek amacıyla 6 bekçimiz ile oluşturduğumuz motorize ekiplerimizle gece,gündüz devriye görevi yürütüyor. Ekiplerimiz her ihbarı değerlendiriyor. 45 gün süren hasatta bekçilerimiz hırsızlıklara karşı önlem alırken, jandarmaya da yaşanan olaylarla ilgili ihbarda bulunuyoruz" dedi.