Şarampole devrilen kamyonetteki baba- oğul yaralandı, 3 ton karpuz çevreye saçıldı - Son Dakika
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Şarampole devrilen kamyonetteki baba- oğul yaralandı, 3 ton karpuz çevreye saçıldı

02.08.2022 19:52
Şarampole devrilen kamyonetteki baba- oğul yaralandı, 3 ton karpuz çevreye saçıldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, arka lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin şarampole devrildiği kazada baba- oğul yaralanırken, kasasındaki 3 ton karpuz ise çevreye saçıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, arka lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin şarampole devrildiği kazada baba- oğul yaralanırken, kasasındaki 3 ton karpuz ise çevreye saçıldı.

Kaza, öğleden sonra İslahiye- Nurdağı karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Kasasındaki 3 ton karpuzu Nurdağı'na götürmekte olan Erol Arslan (46) yönetimindeki 27 AFY 013 plakalı kamyonet, Türkbahçe Mahallesi yakınlarda arka lastiğinin patlaması sonucu, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada sürücü Erol Arslan ile yanındaki oğlu Mustafa Arslan (13) yaralanırken, kamyonetin kasasında bulunan karpuzlar ise çevreye saçıldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba- oğul, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yola saçılan karpuzlar ise belediye ekiplerince toplandı.Kazayla ilgili başlatılan inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Erol Arslan, Jandarma, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarampole devrilen kamyonetteki baba- oğul yaralandı, 3 ton karpuz çevreye saçıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarampole devrilen kamyonetteki baba- oğul yaralandı, 3 ton karpuz çevreye saçıldı - Son Dakika
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