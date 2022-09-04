Ağaçtan düşüp ayağı kırılan kadına AFAD kurtardı - Son Dakika
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Ağaçtan düşüp ayağı kırılan kadına AFAD kurtardı

04.09.2022 20:21
Ağaçtan düşüp ayağı kırılan kadına AFAD kurtardı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, badem toplamak için çıktığı ağaçtan düşme sonucu ayağı kırılmasıyla yerinden kımıldayamayan Zeliha Ağca (47), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD ) ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, badem toplamak için çıktığı ağaçtan düşme sonucu ayağı kırılmasıyla yerinden kımıldayamayan Zeliha Ağca (47), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD ) ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, bugün öğleden sonra Kozdere Mahallesi kırsalında meydana geldi. Zeliha Ağça, evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan meyve bahçesine gitti. Bahçede çıktığı ağaçtan badem toplarken bir an dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. Ayağı kırılan Zeliha Ağca, yerinden kımıldayamayınca ailesini arayarak yardım istedi. Ağca'nın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.İhbar üzerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. Bölgenin sarp ve dik yamaçlı arazi olması nedeniyle ekipler yürüyerek indi. Yaralı Ağca'ya ulaşan ekipler, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Zeliha Ağca, daha sonra sedyeye alınarak ambulansın bulunduğu bölgeye götürüldü. Hastanede ayağı alçıya alınan Zeliha Ağca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağaçtan düşüp ayağı kırılan kadına AFAD kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağaçtan düşüp ayağı kırılan kadına AFAD kurtardı - Son Dakika
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