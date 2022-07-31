GÜNEŞ GÖLETİ İLE 5 BİN DEKAR TARIMSAL ALAN SULANIYOR - Son Dakika
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GÜNEŞ GÖLETİ İLE 5 BİN DEKAR TARIMSAL ALAN SULANIYOR

31.07.2022 13:15
GÜNEŞ GÖLETİ İLE 5 BİN DEKAR TARIMSAL ALAN SULANIYOR

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan Güneş Göleti ile 5 bin 40 dekar tarım arazisine kapalı devre su dağıtımı başladı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan Güneş Göleti ile 5 bin 40 dekar tarım arazisine kapalı devre su dağıtımı başladı.

İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Yesemek Mahallesi'nde bulunan Güneş deresi üzerinde yer alan ve 2016 yılında yapımına başlanan 39 metre gövde yüksekliğiyle 3 milyon 840 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip gölet tamamlandı. 5 bin 40 dekar tarım arazisi sulama kapasitesine sahip Güneş Göleti, 7 bin 963 metre sulama hattının tamamlanmasıyla depolanan su; kapalı devre sulama sistemi ile tarımsal alanlara dağıtılıyor.Tarım arazilerinin modern sulama sistemiyle suya kavuşması ile ekonomiye büyük katkı sağlanmasının amaçlandığını belirten İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Yesemek mahallemizde bulunan Güneş deresi üzerine kurulan Güneş Göleti, 3 milyon 840 bin metreküp su tutma hacmine sahip. Gölet, bu yıl yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Bu oranla birlikte bölgedeki 5 bin 40 dekar tarım arazisi sulanmaya başlandı. Enerji maliyetlerinin yüksek olduğu bir dönemde göletteki su ile tarım arazilerinin sulanmaya başlaması çiftçilerimiz adına mutluluk vericidir" dedi.

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Kaynak: DHA

Hisarcık, Güneş, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNEŞ GÖLETİ İLE 5 BİN DEKAR TARIMSAL ALAN SULANIYOR - Son Dakika

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