Gaziantep'te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

26.08.2022 09:21
Gaziantep'te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada Ercan Tekin (32) hayatını kaybetti, Ahmet Ç. (30) ise yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada Ercan Tekin (32) hayatını kaybetti, Ahmet Ç. (30) ise yaralandı.

Kaza, dün akşam İslahiye- Kilis yolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Kilis'e giden Ahmet Ç. yönetimindeki 27 ADM 894 plakalı otomobil ile Osman A.'nın kullandığı 27 AL 122 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada yaralanan Ahmet Ç. ile yanındaki Ercan Tekin, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tekin, hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Ç.'nin ise tedavisi sürüyor. Kamyon şoförü Osman A., gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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