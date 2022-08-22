Gaziantep'te 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

22.08.2022 22:34
Gaziantep'te 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yarlandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yarlandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde İslahiye Otogarı yakınlarında meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Z. (28) yönetimindeki 27 MB 2240 plakalı çatı malzemesi yüklü kamyonet, karşı yönden gelen Şahin B. (19) yönetimindeki 27 AAF 033 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan İbrahim E. (18) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Suriye uyruklu Muhammed Z., hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada - Son Dakika

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