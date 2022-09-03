Gaziantep'te 6 orman işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 6 orman işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

03.09.2022 18:06
Gaziantep'te 6 orman işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mevsimlik orman işçisi olarak çalışan 6 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mevsimlik orman işçisi olarak çalışan 6 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Boğaziçi Mahallesi'ndeki Orman İşletme Şefliği odun deposunda çalışan 6 işçi, kendi hazırladıkları yemeği yedikten sonra mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşadı.

İslahiye Devlet Hastanesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 6 işçi, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

YORUMLAR
500
Türkiye'deki Etiyopyalı Öğrenciler Birliği'nin yıllık genel kurulu Gaziantep'te yapıldı Türkiye'deki Etiyopyalı Öğrenciler Birliği'nin yıllık genel kurulu Gaziantep'te yapıldı Fadıloğlu ile Erdoğan matbaa ve kuaför temsilcileriyle buluştu Fadıloğlu ile Erdoğan matbaa ve kuaför temsilcileriyle buluştu
Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 6 orman işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
15:42 Mersin'de traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
15:29 Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 18:07:56. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 6 orman işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement