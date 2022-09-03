Gaziantep'te 6 orman işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mevsimlik orman işçisi olarak çalışan 6 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Boğaziçi Mahallesi'ndeki Orman İşletme Şefliği odun deposunda çalışan 6 işçi, kendi hazırladıkları yemeği yedikten sonra mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşadı.
İslahiye Devlet Hastanesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 6 işçi, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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