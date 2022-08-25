İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ahmet Ç. Kilis Devlet Hastanesi 'ne, Ercan Tekin (32) ise Hatay 'ın Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.