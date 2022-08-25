Gaziantep'te iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

25.08.2022 20:40
Gaziantep'te iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Ç'nin (30) kullandığı 27 ADM 894 plakalı otomobil ile Osman A. (56) yönetimindeki 27 AL 122 plakalı kamyon, Yolbaşı Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücü Ahmet Ç. ve otomobilde bulunan Ercan Tekin (32) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ahmet Ç. Kilis Devlet Hastanesi'ne, Ercan Tekin (32) ise Hatay'ın Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü Osman A. gözaltına alındı.

İslahiye-Hassa kara yolunun Sulumağara Mahallesi'nde F.Ç (32) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon ile O.Y (21) idaresindeki 27 ANM 799 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü O.Y, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü F.Ç. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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