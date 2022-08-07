GAZİANTEP'TE, MEŞELİK YANGINI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE, MEŞELİK YANGINI

07.08.2022 09:36

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,ormanlık alanda çıkan meşelik yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,ormanlık alanda çıkan meşelik yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında, 1 hektar alandaki meşelik ve ağaçlar zarar gördü.

Arfalı Mahallesi kırsalında Bozuk meşelik ormanlık alanda gece yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Jandarmanın çevre güvenliği aldığı alanda rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin çalıymasıyla 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. 1 hektar alandaki meşelik ve çam ağaçlarının zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: DHA

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