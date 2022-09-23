İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde park, bahçeler, internet kafe, oyun salonları ve umuma açık yerlerde kamu düzeni ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla emniyet tedbirleri kapsamında 47 işyeri denetlendi, 278 şahısın GBT sorgulaması yapıldı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İslahiye'de park ve kafelerde denetim gerçekleştirildi - Son Dakika

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