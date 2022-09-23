İslahiye'de park ve kafelerde denetim gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İslahiye'de park ve kafelerde denetim gerçekleştirildi

23.09.2022 09:32
İslahiye'de park ve kafelerde denetim gerçekleştirildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekiplerince, park, kafe ve oyun salonlarında asayiş denetim yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde polis ekiplerince, park, kafe ve oyun salonlarında asayiş denetim yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde park, bahçeler, internet kafe, oyun salonları ve umuma açık yerlerde kamu düzeni ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla emniyet tedbirleri kapsamında 47 işyeri denetlendi, 278 şahısın GBT sorgulaması yapıldı.

Denetimlerin aralıksız olarak yapılacağı belirtildi.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca polise teslim oldu Gaziantep'te tartıştığı eşini öldüren koca polise teslim oldu
Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslahiye'de park ve kafelerde denetim gerçekleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:53 Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 18:06:47. #1.13#
SON DAKİKA: İslahiye'de park ve kafelerde denetim gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement