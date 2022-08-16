ÖĞRETMENLER, OKULLARINI BOYAYARAK YENİ YILA HAZIRLIYOR

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Şehit İsmet Kaya İlkokul ve Ortaokulu, öğretmenleriyle birlikte boyanarak ve tadilatları yapılarak yeni döneme hazırlanıyor.

Serinevler Mahallesi'nde bulunan Şehit İsmet Kaya İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Bozkurt, okulu 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlamak için harekete geçti. Boya ve ahşap malzemelerin teminini yapan Bozkurt, tatili fırsata çevirerek öğretmenler ile birlikte kolları sıvadı. Okul müdürü, öğretmen ve görevliler ellerine fırçaları alarak 4 katlı 23 derslikli okulun koridorlarını, sınıflarını ve kapılarını boyadı, deforme olmuş sıra ve masaların tadilatlarını yaptı.

Öğrencileri tatil dönüşünde temiz okul ve sınıflarla karşılayacaklarını belirten Okul Müdürü Mehmet Bozkurt, "Okulumuz 23 derslikli. Öğretmenlerimiz ve hizmetlilerimiz ile birlikte öğrencilerimiz yeni eğitim yılına yenilenmiş sıralar ve boyanmış sınıflarında girsin düşüncesiyle böyle bir çalışma yapıyoruz. Öğrencilerimiz, yeni yılda yenilenmiş sınıflarında derslerine daha konsantre olacaklar. Öğretmen ve hizmetlilere bu fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederim" dedi.