Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen ekipler, silahla ağır yaralandığı belirlenen Köse'yi İslahiye Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Köse, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

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