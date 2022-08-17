GAZİANTEP'TE TESCİLLENEN 'KIRMIZI BİBER' HASADINA BAŞLANDI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE TESCİLLENEN 'KIRMIZI BİBER' HASADINA BAŞLANDI

17.08.2022 14:10
GAZİANTEP'TE TESCİLLENEN 'KIRMIZI BİBER' HASADINA BAŞLANDI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, tescillenen ve 'kırmızı altın' olarak adlandırılan biber hasadına başlandı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, tescillenen ve 'kırmızı altın' olarak adlandırılan biber hasadına başlandı.

İslahiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden olan 'İslahiye biberi' olarak tescillenen ve yörede 'kırmızı altın' olarak adlandırılan kırmızıbiber hasadı başladı. Karakaya, Yelliburun, Yeşilova, Akınyolu, Yesemek, Şahmaran, Örtülü, Oraklı, Çubuk ve Elbistanhöyüğü mahallelerinde 25 bin dekar alanda ekimi yapılan kırmızı biberde bu yıl 44 bin ton rekolte bekleniyor.

Hasadın ardından ilçedeki tesislerde işlenerek toz ve pul biber haline getirilen biberler, iç piyasanın yanı sıra dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, bölgenin en önemli ürünlerinden olan biberin hasadına başlandığını belirterek, Bölgemizde her yıl 20-25 bin dekar biber ekimi yapılmaktadır. girdi kalemlerinin çok yüksek olmasına rağmen bu yıl umutluyuz, 44 bin ton rekolte bekleniyor. Hasadın başlamasıyla yaş biberin kilosunun 10.50 liraya alıcı bulması üreticiyi umutlandırmaktadır. Çiftçimiz doğal kurutulmul çöplü olarak 50 TL, çöpü çekilmiş parçalanarak kurutulmuş biberin ise 60 TL olarak belirlenmesi ile üretici alın terinin karşılığını almış olacaktır dedi.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE TESCİLLENEN 'KIRMIZI BİBER' HASADINA BAŞLANDI - Son Dakika
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