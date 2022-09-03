Gaziantep'te 6 orman işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 6 orman işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

03.09.2022 18:24
Gaziantep'te 6 orman işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yemek sonrası karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan 6 orman işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yemek sonrası karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan 6 orman işçisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi edilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçeye bağlı Boğaziçi Mahallesi'ndeki Bağlarüstü Yangın İlk Müdahale binasında çalışan 6 işçi, yemek yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste serum verilen ve iğne yapılan 6 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri işçilerin yediği peynirden numune alarak inceleme başlattı.


YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da manşetleri süsledi: Bir gece ansızın gelebiliriz AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 6 orman işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:09 AB'den Avrupa'nın gazını kesen Rusya'ya 'sözleşme' tehdidi: Harekete geçeriz
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
15:42 Mersin'de traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 18:24:44. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 6 orman işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement