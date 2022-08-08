İlçe merkezindeki marketlerde ve manavlarda fiyat kontrolleri yapan zabıta ekipleri, vatandaşların gıda alışverişlerinde mağdur olmamaları için gerekli denetimlerin sürekli olarak yürütüldüğünü ve ürünlerin etiket fiyatlarının kontrol edildiğini belirtti.

Kaynak: AA

Gaziantep, İslahiye, Hisarcık, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İslahiye'de market ve manavlarda fiyat denetimi - Son Dakika

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