İslahiye'de salça ve baharat üretimi yapan işletmelere denetim - Son Dakika
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İslahiye'de salça ve baharat üretimi yapan işletmelere denetim

04.10.2022 16:23
İslahiye'de salça ve baharat üretimi yapan işletmelere denetim

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıtası ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından salça ve baharat üretimi yapan 16 işletmede denetim yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıtası ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından salça ve baharat üretimi yapan 16 işletmede denetim yapıldı.

Ekipler, denetimde halkın sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuz şartların önüne geçmek amacıyla hijyen, etiket bilgileri, depolama şartları ile kaliteli biber ve salça üretiminde konularında işletme sahiplerini bilgilendirdi.

Küçük, orta ve büyük ölçekli 16 tesisin kontrol eden ekipler, işletmelerin sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslahiye'de salça ve baharat üretimi yapan işletmelere denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: İslahiye'de salça ve baharat üretimi yapan işletmelere denetim - Son Dakika
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