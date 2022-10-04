Ekipler, denetimde halkın sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuz şartların önüne geçmek amacıyla hijyen, etiket bilgileri, depolama şartları ile kaliteli biber ve salça üretiminde konularında işletme sahiplerini bilgilendirdi.

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde zabıtası ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından salça ve baharat üretimi yapan 16 işletmede denetim yapıldı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İslahiye'de salça ve baharat üretimi yapan işletmelere denetim - Son Dakika

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