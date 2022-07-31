"Enerji maliyetlerinin çok yüksek olduğu bu dönemde Güneş göletinin işletmeye açılması bölgedeki çiftçilerimiz adına mutluluk verici bir durum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, 3 milyon 840 metreküp su tutma hacmi bulunan Güneş tarımsal sulama göleti sayesinde Yesemek ve Ortaklı mahallelerindeki 5 bin 40 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemine kavuştuğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'teki tarımsal sulama göleti çiftçinin su ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

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