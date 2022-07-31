Gaziantep'teki tarımsal sulama göleti çiftçinin su ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika
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Gaziantep'teki tarımsal sulama göleti çiftçinin su ihtiyacını karşılıyor

31.07.2022 13:41
Gaziantep'teki tarımsal sulama göleti çiftçinin su ihtiyacını karşılıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Güneş tarımsal sulama göleti çiftçinin sulama ihtiyacını karşılıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Güneş tarımsal sulama göleti çiftçinin sulama ihtiyacını karşılıyor.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, 3 milyon 840 metreküp su tutma hacmi bulunan Güneş tarımsal sulama göleti sayesinde Yesemek ve Ortaklı mahallelerindeki 5 bin 40 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemine kavuştuğunu belirtti.

Göletin kışın yağan yağışlarla doluluk oranının yüzde 90 seviyelerinde olduğunu belirten Köse, şöyle konuştu:

"Enerji maliyetlerinin çok yüksek olduğu bu dönemde Güneş göletinin işletmeye açılması bölgedeki çiftçilerimiz adına mutluluk verici bir durum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güneş, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki tarımsal sulama göleti çiftçinin su ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'teki tarımsal sulama göleti çiftçinin su ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika
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