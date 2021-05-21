Gaziantep'in İslahiye ilçesine dikenli kefal akını - Son Dakika

Kahramanmaraş Menzelet-Kılavuzlu Barajı'ndan Tahtaköprü Barajı'na ve Karasu kanalından Amik Ovası'na suyu indirme projesi kapsamında kanalların açılmasıyla Gaziantep'in İslahiye ilçesine bölgede bulunmayan milyonlarca dikenli kefal akın etti.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçeye 8 kilometre mesafedeki Çolaklar Mahallesi'nde bulunan tarihi Karaköprü civarına akın eden milyonlarca dikenli kefal olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgede incelemelerde bulunan Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğü balıkçılık ve su ürünleri kontrol ekipleri, Tahtaköprü Barajı'nı beslemek üzere yapılan çalışmalar sonucunda Kahramanmaraş'tan Tahtaköprü Barajı'na uzanan kanalların açılmasıyla bölgede türü olmayan dikenli kefal cinsi balıkların sulara geldiğini ve yumurtalarını bıraktıklarını tespit etti.

Yumurtadan çıkan milyonlarca yavru balığın akıntıya ters yüzme eğilimi gösterdiğini ve küçük kanal ve göletlerde mahsur kaldığını belirleyen ekipler, balıkların yüzmesini ve akarsuya ulaşmasını engelleyen taşları kaldırarak oluşabilecek balık ölümlerinin önüne geçti.

Yetkililer, bölgenin sıklıkla kontrol edilmeye devam edeceğini belirtti.