Her iki ilçedeki olayla ilgili şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep 'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 16 bin 470 paket gümrük kaçağı sigara ile 88 bin 400 adet makaron ele geçirildi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

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