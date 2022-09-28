Gaziantep'te şeker pancarı hasadı sürüyor - Son Dakika
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Gaziantep'te şeker pancarı hasadı sürüyor

28.09.2022 14:14
Gaziantep'te şeker pancarı hasadı sürüyor

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ovalarında yaklaşık 8 bin 300 dönüm alanda ekili olan şeker pancarı hasadı sürüyor.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ovalarında yaklaşık 8 bin 300 dönüm alanda ekili olan şeker pancarı hasadı sürüyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, İslahiye Ovası'nda 251 çiftçi ile 3 bin dönüm, Nurdağı Ovası'nda ise 83 çiftçi ile 5 bin 300 dönüm alanda ekilen şeker pancarı üretimi yapıldığını belirtti.

İslahiye'de pancar ekim yoğunluğunun Örtülü ve Elbistan höyüğü mahallelerinde yapıldığını aktaran Köse, bu alanlarda dönüm başına 8 ila 12 ton rekolte beklediklerini, verimin düşük olmasına rağmen üreticinin belirlenen fiyattan memnun olduğunu ifade etti.

42 yıldır çiftçilikle uğraşan Mehmet Kaçar (62), "Bu sene verimler düşük ancak fiyatlar güzel. Bununla beraber avanslar iyi. Bu sene için çiftçinin cebinden hiç para çıkmadı. Şirketin verdiği avanslarla beraber bütün masraflar karşılandı. Mevsimlerin sıcak geçmesinden verimler biraz düştü bu yıl. Şeker pancarı için verilen fiyat tonu 1100 iken 1400 lira buna ilaveten 50 lira kota tamamlama pirimi verildi. Bu da çiftçi için memnuniyet verici bir durum. Yetkililerden sadece kota tamamlamada kolaylık sağlanmasını istiyoruz." dedi.

Her iki ilçede devam eden hasadın kasım ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te şeker pancarı hasadı sürüyor - Son Dakika

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