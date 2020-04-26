Gaziantep'in işlek caddelerinde kuş sesleri hakim - Son Dakika

Gaziantep'in işlek caddelerinde kuş sesleri hakim

GAZİANTEP - Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden biri olan Gaziantep'te, her gün binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği alışveriş caddelerinde sessizlik hakim.

Türkiye genelinde 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4. gününde de işlek cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Kısıtlamanın uygulandığı kentlerden biri olan Gaziantep'te ise her gün binlerce vatandaşın ve turistin akın ettiği, alışverişin kalbinin attığı caddeler boş kaldı.

Kentte, günün her saati vatandaş yoğunluğunun yaşandığı, turistlerin uğrak noktası olan Gaziler Caddesi, Bakırcılar Çarşısı, Gazimuhtar Paşa Bulvarı ve Almacı Pazarı gibi alışveriş noktalarında kısıtlama nedeniyle sadece kuş sesleri duyuluyor.