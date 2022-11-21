Türkiye, Gaziantep'te yaşanan terör saldırısında şehit olan 5 yaşındaki Hasan Karataş ile ilkokul öğretmeni Ayşenur Alkan'a ağlıyor - Son Dakika
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Türkiye, Gaziantep'te yaşanan terör saldırısında şehit olan 5 yaşındaki Hasan Karataş ile ilkokul öğretmeni Ayşenur Alkan'a ağlıyor

21.11.2022 17:27

PKK / PYD terör örgütünün Gaziantep'in Kalamış ilçesine düzenlediği roketli terör saldırısında 3 kişi yaşamını yitirirken, hayatını kaybedenler arasında öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş da yer aldı.

Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 2 günde 10 roketli saldırı düzenlendi. Saldırılarda biri öğretmen, biri çocuk 3 sivil hayatını kaybetti. Diyarbakır'dan savaş uçakları havalandı, saldırı sonrası terör hedefleri vuruluyor.

Türkiye, küçük şehidi Hasan Karataş ve şehit öğretmen Ayşenur Alkan'a ağlıyor

GERİYE "MUTLULUK" GÖRÜNTÜSÜ KALDI

Hain saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında ilköğretim okulu 4'üncü sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan da bulunuyor. Alkan, Suriye tarafından atılan füzelerden birisinin okula isabet etmesi sonucunda şehit oldu. Alkan'dan geriye ise öğrencileriyle birlikte okul bahçesinde oluştuğu "Mutluluk" yazısı kaldı.

Türkiye, küçük şehidi Hasan Karataş ve şehit öğretmen Ayşenur Alkan'a ağlıyor

BAKAN ÖZER: ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ

Ayşenur Alkan'dan gelen acı haber sonrası Milli Eğitim Bakanı Özer de bir açıklama yaptı. Özer açıklamasında "Maalesef roket saldırıları okullarımıza da isabet etti. Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesine isabetli roket saldırısı var. Aynı zamanda top atışlarının oluşturduğu basınçtan dolayı da Kocatepe İlkokulu ve Karkamış Okulunun sınıf camlarında kırıklıklar tespit edildi. 3 şehidimiz, 10 yaralımız var. Şehitlerimizden biri, sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan'ı kaybettik. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terör saldırıları bu aziz milleti, devletimizin kutlu yürüyüşünü asla durdurmayacaktır. Milletimiz her geçen gün birlik beraberliğini yeniden tazeleyerek, dimdik durarak bu mücadeleyi devam ettirecektir. Terör saldırıları bizi asla yıldırmayacaktır. Ama çok üzüntülüyüz. İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda 6 şehidimizin 3'ü eğitim camiasından. Tüm Milli Eğitim camiamıza, aziz milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. İnşallah arkadaşlarımız sorunları orada hızlı bir şekilde çözerek eğitim öğretimin aksamadan devam etmesi için gerekli çalışmaları yapacak" ifadelerine yer verdi.

Türkiye, küçük şehidi Hasan Karataş ve şehit öğretmen Ayşenur Alkan'a ağlıyor

HASAN DAHA 5 YAŞINDAYDI

Roketli saldırıda yaşamını yitirenlerden biri de Hasan Karataş... Talihsiz çocuğun CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni olduğu ortaya çıktı. Polat, acı haberi duyurduğu paylaşımında, "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun" ifadesini kullandı.

UÇAKLAR HAVALANDI

Terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kara harekatına işaret ederken, 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na katılarak operasyonları başarılı bir şekilde icra eden Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan uçaklar havalandı.

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Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye, Gaziantep'te yaşanan terör saldırısında şehit olan 5 yaşındaki Hasan Karataş ile ilkokul öğretmeni Ayşenur Alkan'a ağlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, Gaziantep'te yaşanan terör saldırısında şehit olan 5 yaşındaki Hasan Karataş ile ilkokul öğretmeni Ayşenur Alkan'a ağlıyor - Son Dakika
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