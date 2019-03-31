Son Dakika Haberleri: Gaziantep'in Karkamış İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ali...

Gaziantep'in Karkamış İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ali...

2 saat önce

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ali Doğan kazandı.

Gaziantep'in Karkamış İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ali..., System.String[]
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ali Doğan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Doğan 3 bin 263, MHP adayı Mehmet Seydi Yılmaz 2 bin 810, Saadet Partisi adayı Ahmet Şahin 21 oy aldı.

-Doğan'ın öz geçmişi-

Doğan, ilk ve orta öğrenimini Karkamış'ta tamamladı.

Nizip Endüstri Meslek ve Teknik Lisesinden mezun olan Doğan, vatani görevini yaptıktan sonra Karkamış Barajı'nda tekniker olarak iş yaşamına başladı. 2000 yılında ise Nizip'te faaliyete geçirdiği kendi şirketiyle hayalini kurduğu iş dünyasına adım attı.

Ali Doğan, 2004'te Gaziantep'te, 2005 yılında Adana'da iş sahasını genişletti. Sonraki yıllarda ise İzmir'de inşaat sektörüne yatırım yaptı. Doğan, evli ve 4 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:18 Kaynak: AA

Ali Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi, Gaziantep, Karkamış, Güncel
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