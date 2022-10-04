Gaziantep'te korkunç iddia! Çok sayıda ayağı kesik kedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te korkunç iddia! Çok sayıda ayağı kesik kedi bulundu

04.10.2022 16:56

Cinci bir hocanın büyü bozmak için kedi ayağı istemesi üzerine Gaziantep'in Karkamış ilçesinde kedi avı başladı. 10'un üzerinde kedinin sağ arka ayağının kesildiği belirlenirken sayının çok daha yüksek olabileceğinden korkuluyor.

Gaziantep Karkamış'ta son birkaç gündür çok sayıda kedinin ayaklarının kesik, kan içinde görüldüğü şikayetleri üzerine harekete geçen hayvan dernekleri ilçeye gitti. Yapılan inceleme sonucu arka patileri kesilmiş iki kediye ulaştı. Bu kediler de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alınarak tedavi altına alındı.

BÜYÜ BOZMAK İÇİN Mİ KESİLİYOR?

Karkamış ilçesi sakinlerinden bazıları çok sayıda kedinin topallayarak kanlar içinde yürümeye çalıştığını gördüklerini belirtirken bu yurttaşlardan bazıları ise bir cinci hocanın büyü bozmak için kedi patisi istediğini, bazıları ise Suriyelilerin aynı amaçla kedileri sakat bıraktığını ileri sürdü. Sosyal medyadan da vahşete tepki yağdı. Vatandaşlar bu vahşeti yapanların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

Cinci hocanın büyü bozmak için kedi ayağı istemesi üzerine ilçede kedi avı başladı

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili olarak Gaziantep Valiliği tarafından inceleme başlatılırken şu açıklama yapıldı: "İlimiz Karkamış ilçesinde 10'dan fazla sokak kedisinin arka ayaklarının kesildiği yönünde haberler yapılması üzerine ilçe emniyetimiz ve ilçe belediyemiz tarafından başlatılan araştırmalar derinlemesine çok yönlü olarak devam etmekte olup elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Engelli olduğu tespit edilen iki kedinin bakımı ve tedavisi Karkamış Kaymakamlığı tarafından yapılmaktadır. Bahse konu olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup gelişmeler yakinen takip edilmektedir."

YORUMLAR
500
İslahiye'de salça ve baharat üretimi yapan işletmelere denetim İslahiye'de salça ve baharat üretimi yapan işletmelere denetim Gaziantep'te öğretmenler kendilerine verilecek nakdi yardımla okul yapılmasını istedi Gaziantep'te öğretmenler kendilerine verilecek nakdi yardımla okul yapılmasını istedi

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te korkunç iddia! Çok sayıda ayağı kesik kedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:17 Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinde iyileştirme yaptı
17:10 Bakan Varank: İhracat rakamları, son dönemdeki ivmesiyle 252 milyar doları aştı
16:56 Gaziantep'te korkunç iddia! Çok sayıda ayağı kesik kedi bulundu
16:44 Tekirdağ'da arkadaşının yaptığı şaka canına mal oldu! O anlar saniye saniye kamerada
16:39 CHP, Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu başörtüsüyle ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu
16:26 Zelenski, "Putin ile müzakere yapılamaz" ibaresinin yer aldığı bir kararnameye imza attı
16:18 Ev sahiplerinin fırsatçılığı sürüyor! İstanbul'da harabe ev için istenen 2 bin 700 lira kira, "yok artık" dedirtti
16:17 Çiftçiler ve aileler için müjde! Destek paketleri açıklandı
16:16 Esir takasıyla Türkiye'ye getirilen Ukraynalı Azov Taburu askerleri aileleriyle buluştu
15:51 İzmir'de Kur'an-ı Kerim'i yakan 2 kişi, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 17:38:00. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te korkunç iddia! Çok sayıda ayağı kesik kedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement