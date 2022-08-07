Kaza Gaziantep'in Oğuzeli - Karkamış yolunda meydana geldi. Yan yoldan ana yola çıkan hafif ticari araç ile ana yoldan seyir halinde olan taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nizip ve Karkamış'taki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te feci kaza - Son Dakika

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