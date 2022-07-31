Gaziantep'in Suriye sınırındaki ilçesi Karkamış'a bağlı Karanfil Mahallesi bölgesinden kaçak geçiş yapıldığı iddiasına ilişkin Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Vali Gül, "Karkamış ilçemizde, sınırı geçmeye çalışan 7 kişi birliklerimiz tarafından yakalanmıştır" dedi. Karkamış'ta sınırı geçmeye çalışan 7 kişinin askeri birlikler tarafından yakalandığını aktaran Vali Gül, "Sınırımızda, duvara ilaveten 4 farklı koruma önlemi daha bulunmaktadır. Sınır hattımızın tamamı aydınlatılmış, gözetleme kulesi ve elektronik imkanlarla 7/24 takip edilmektedir. Rahat olun!" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Suriye sınırından kaçak geçiş yapmaya çalışan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

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