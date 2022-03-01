Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket mermisi atıldı - Son Dakika
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Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket mermisi atıldı

01.03.2022 23:54
Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket mermisi atıldı

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki boş bir araziye, terör örgütü PKK/YPG tarafından ateşlendiği değerlendirilen roket mermisi atıldı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki boş bir araziye, terör örgütü PKK/ YPG tarafından ateşlendiği değerlendirilen roket mermisi atıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Suriye sınır hattında bulunan Karkamış ilçesindeki boş bir araziye roket mermisi isabet etti.

Terör örgütü PKK/PYD unsurlarınca ateşlendirildiği değerlendirilen merminin düştüğü bölgede inceleme başlatıldı.

Maddi hasarın oluşmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve TSK tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden temizlenen Cerablus bölgesine de 3 roketin isabet ettiği, olaylarda ölü veya yaralının bulunmadığı öğrenildi.

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Gaziantep, Roket, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket mermisi atıldı - Son Dakika


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