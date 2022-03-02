Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'den atılan 1 roket düştü - Son Dakika

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesine, Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki bölgeden teröristler tarafından atılan 1 roket düştü. Yaralananın olmadığı saldırıda ilçe merkezinde panik yaşandı.

Gece saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Cerablus bölgesinden PKK/YPG'li teröristler tarafından 4 roket atışı yapıldı. Sınırı geçen roketlerden 1'i ilçe merkezinde boş araziye düştü, 3'ünün ise Cerablus kentine düştüğü öğrenildi. Karkamış'ta yaralanan kimsenin olmadığı saldırıda roketin saplandığı arazi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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