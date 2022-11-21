Gaziantep'te terör örgütü tarafından fırlatılan roketinin isabet ettiği okuldan ilk görüntüler geldi - Son Dakika
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Gaziantep'te terör örgütü tarafından fırlatılan roketinin isabet ettiği okuldan ilk görüntüler geldi

21.11.2022 13:14

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. 1'i çocuk 1'i öğretmen 3 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği saldırıda roketin isabet ettiği okuldan da ilk görüntüler yayınlandı.

Gaziantep'e bugün sınır ötesindeki PKK terör örgütü mensupları tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre sınır ötesinden atılan roketler ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Olay nedeniyle 1'i çocuk, ve 1'i öğretmen olmak üzere 3 vatandaşımız hayatını kaybederken, 6 vatandaşımız da yaralandı.

ROKETLERİN İSABET ETTİĞİ LİSEDEN GÖRÜNTÜLER GELDİ

Sınır ötesinden atılan roketlerin isabet ettiği liseden ilk görüntüler de geldi. Söz konusu görüntülerde lisenin camlarının büyük bir bölümünün patladığı ve okulun duvarlarının hasar aldığı görüldü.

DÜN AKŞAM DA KİLİS'E ROKET ATILDI

TSK'nın Pençe Kılıç Harekatı ile büyük darbe alan terör örgütü, dün akşam da Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roket attı. Saldırıda, 1 asker ve 7 polis yaralandı. Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kilis Valisi Recep Soytürk, yaralıları hastanede ziyaret etti. Bu arada, saldırının ardından bazı zırhlı araçların sınır kapısından geçtiği, Kilis semalarında ise savaş uçaklarının olduğu görüldü.

İşte roketin isabet ettiği okuldan ilk görüntüler;

Terör örgütü tarafından fırlatılan roketinin isabet ettiği okuldan ilk görüntüler
Terör örgütü tarafından fırlatılan roketinin isabet ettiği okuldan ilk görüntüler
Terör örgütü tarafından fırlatılan roketinin isabet ettiği okuldan ilk görüntüler
Terör örgütü tarafından fırlatılan roketinin isabet ettiği okuldan ilk görüntüler
YORUMLAR (1)
  • Özlem Koca: Artık adım adım ilerlemeyi bırakmalı terör hedefleri tamamen yeryüzünden silinmelidir. Bir öğretmenimiz şehit oldu ?? Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Gaziantep'te terör örgütü tarafından fırlatılan roketinin isabet ettiği okuldan ilk görüntüler geldi - Son Dakika
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