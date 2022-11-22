Gözyaşlarına boğuldular! Gaziantep'in 5 yaşındaki şehidi Hasan'a kardeşlerinden son veda - Son Dakika
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Gözyaşlarına boğuldular! Gaziantep'in 5 yaşındaki şehidi Hasan'a kardeşlerinden son veda

22.11.2022 13:17

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü mensupları tarafından atılan roket-havanlar sebebiyle yaşamını yitiren 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın cenazesi evlerinin olduğu mahalleye getirildiği esnada, 3 kardeşi tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 2 günde 10 roketli saldırı düzenlendi. Dün Karkamış'taki saldırılarda 3 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Hain saldırıda yitirdiğimiz canlardan 5 yaşındaki Hasan Karataş, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

KARDEŞLERİ TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Hasan Karataş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ilçe kırsalındaki Karanfil Mahallesi'ne getirildi. Bu sırada Karataş'ın annesi Dilan ve babası Zeki Karataş ile 3 kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

TEKBİRLER EŞİĞİNDE OMUZLARDA TAŞINDI

Mahalle meydanında Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınan küçük çocuğun naaşı, tekbirler eşliğinde omuzlara alınan Karanfil Mahallesi'nde toprağa verildi.

TÖRENE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Cenaze törenine Hasan Karataş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Şahin, Mehmet Erdoğan, CHP milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, Mahir Polat ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
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Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözyaşlarına boğuldular! Gaziantep'in 5 yaşındaki şehidi Hasan'a kardeşlerinden son veda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gözyaşlarına boğuldular! Gaziantep'in 5 yaşındaki şehidi Hasan'a kardeşlerinden son veda - Son Dakika
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