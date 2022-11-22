Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesi ile Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine 2 günde 10 roketli saldırı düzenlendi. Dün Karkamış'taki saldırılarda 3 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Hain saldırıda yitirdiğimiz canlardan 5 yaşındaki Hasan Karataş, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Hasan Karataş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ilçe kırsalındaki Karanfil Mahallesi'ne getirildi. Bu sırada Karataş'ın annesi Dilan ve babası Zeki Karataş ile 3 kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Mahalle meydanında Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından helallik alınan küçük çocuğun naaşı, tekbirler eşliğinde omuzlara alınan Karanfil Mahallesi'nde toprağa verildi.
Cenaze törenine Hasan Karataş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Şahin, Mehmet Erdoğan, CHP milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, Mahir Polat ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Son Dakika › Güncel › Gözyaşlarına boğuldular! Gaziantep'in 5 yaşındaki şehidi Hasan'a kardeşlerinden son veda - Son Dakika