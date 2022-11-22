Hasan Karataş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Gaziantep Adli Tıp Kurumu 'ndaki işlemlerinin ardından ilçe kırsalındaki Karanfil Mahallesi'ne getirildi. Bu sırada Karataş'ın annesi Dilan ve babası Zeki Karataş ile 3 kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gözyaşlarına boğuldular! Gaziantep'in 5 yaşındaki şehidi Hasan'a kardeşlerinden son veda - Son Dakika

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